Цены на вторичном рынке недвижимости выросли на 9,6% — исследование

С октября по ноябрь средняя стоимость квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке Украины, выросла на 9,6%: с $901 за метр квадратный до $988. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного Ассоциацией специалистов по недвижимости совместно с порталом «Увекон».

Цены на вторичном рынке недвижимости выросли на 9,6% — исследование
Фото: ubr.ua

Как изменились цены на вторичке

  • Цены на 1-комнатные квартиры выросли в среднем на 5,3% (с $951/м2 до $1001/м2).
  • Стоимость двухкомнатных квартир выросла в среднем на 7,3% (с $860/м2 до $923/м2).
  • Цены на 3-комнатные квартиры прибавили в цене 10,2% (с $879/м2 до $968/м2).
  • Стоимость 4-комнатных квартир выросла в среднем на 12,8% (с $1227/м2 до $1308/м2).

Цены по регионам

За октябрь-ноябрь по сравнению с сентябрем средняя стоимость квартир на вторичном рынке в областных центрах увеличилась на 8,7% — с $1123/м2 до $1223/м2.

  • 1-комнатные квартиры подорожали в среднем на 4,4%: с $1073 до $1120 за квадратный метр.
  • Стоимость 2-комнатных выросла на 5,4%: с $1057 до $1114.
  • 3-комнатные квартиры прибавили в цене 11,5%: с $1088 до $1212.
  • Стоимость 4-комнатных увеличилась на 10,2%: с $1591 до $1752.

Где больше всего подорожала недвижимость

В октябре-ноябре самый большой рост цен зафиксирован в Киеве: стоимость квартир на вторичном рынке выросла в среднем на 13,2%. К концу ноября стоимость м2 жилья на вторичном рынке Киева превысила отметку $2100. В то же время увеличение цен в других городах-миллионниках не было столь стремительным.

В Днепре цены на вторичное жилье за октябрь-ноябрь выросли на 4,1%, во Львове — на 5,3%, в Одессе — 2,1%, Харькове — 4,7%.

Темпы роста цен на вторичном рынке жилья в других областных центрах не превысили 5%, а в некоторых городах были практически нулевыми (Кропивницкий — 0,1%, Черновцы — 0,2%).

Поскольку высокие темпы роста цен зафиксированы только в Киеве, это может свидетельствовать о локальном и временном характере ценовой конъюнктуры на вторичном рынке квартир.

Почему дорожает вторичка

Подорожание жилья на вторичном рынке, по мнению специалиста, объясняется «подтягиванием» цен к стоимости квартир на первичном рынке.

Однако, как отметил Юрий Пита, одной из причин роста квадратного метра на первичном рынке есть увеличение себестоимости строительства. Он также не исключил, что завышенная стоимость квартир стала следствием недостаточно корректной работы модуля оценки объектов недвижимости Фонда государственного имущества Украины, информация в который поступает от оценщиков, публичных источников и нотариусов.

По его мнению, в ближайшие 3?4 месяца подавляющее большинство продавцов будут вынуждены снизить стоимость выставленных на продажу домов.

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