Эрдоган объявил «план спасения». Турецкая лира выросла

Турецкая лира начала восстанавливаться после рекордного падения в истории. Валюта выросла на 15% на фоне анонса президента Реджепа Тайипа Эрдогана программы защиты вкладов в национальной валюте. Об этом пишет Bloomberg.

Эрдоган объявил «план спасения». Турецкая лира выросла
Фото: pravda.com.ua

«План спасения» Эрдогана

20 декабря Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о чрезвычайных мерах по укреплению турецкой лиры, включая введение новой программы, которая защитит сбережения населения от колебаний курса местной валюты.

Глава государства пообещал приложить все возможные усилия для противодействия волатильности лиры.

По его словам, власти предлагают гражданам новые экономические альтернативы, в том числе применение новых правил по депозитам в турецких лирах.

«Отныне никому из наших граждан не нужно будет переводить свои депозиты в иностранную валюту из-за опасений, что колебания обменного курса могут свести на нет прибыль от процентных выплат», — сказал Эрдоган. Он добавил, что если доход по депозиту в лирах будет ниже, чем по текущему курсу доллара, то гражданам будет выплачиваться компенсация.

Вместе с тем он выразил надежду на то, что граждане Турции с накоплениями в долларах начнут переводить их в лиры во благо экономики страны.

Президент отметил, что волатильность может скоро остановиться, и тогда все увидят, как инфляция будет падать. По его мнению, данный эффект будет виден уже через несколько месяцев.

Кроме того, Эрдоган заявил, что турецкие власти на фоне рекордного падения лиры намерены предоставить форвардный валютный курс для экспортных компаний напрямую через Центральный банк Турции.

Влияние Эрдогана

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган продолжает оказывать давление на политиков, чтобы они стимулировали рост экономики в преддверии выборов в 2023 году, пишет Reuters.

Две недели назад он назначил нового министра финансов Нуреддина Небати, который поддерживает политику низких процентных ставок. В среду на фоне рекордного падения лиры Эрдоган отправил в отставку двух заместителей главы Минфина.

Предыстория

  • С сентября центральный банк Турции снизил учетную ставку на 400 базовых пунктов до 15%.
  • 25 октября лира упала до рекордно низкого уровня (на тот момент) в 9,85 по отношению к доллару. Это произошло после того, как Эрдоган заявил, что распорядился выслать послов США и девяти других западных стран.
  • 23 ноября Эрдоган заявил, что выиграет «экономическую войну за независимость» и это заявление мгновенно обрушило курс лиры до 12,49 за доллар.
  • С начала ноября лира обвалилась на 31%.

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