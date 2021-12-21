Французский BNP Paribas уходит из США

Французский BNP Paribas объявил о продаже своего подразделения в США — Bank of the West — канадскому Bank of Montreal Financial Group (ВМО) за $16,3 млрд. Об этом сообщает Reuters.

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Куда потратят деньги

Вырученные средства BNP Paribas направит на выкуп своих акций и дальнейшее расширение в Европе. За последние два года французская группа выкупила основные инвестиционные и брокерские активы у Deutsche Bank и Credit Suisse, напоминают в агентстве.

Предыстория

BNP Paribas купил Bank of the West в 1979 году, и это подразделение стало его крупнейшим бизнесом за пределами Европы.

В свою очередь, Bank of Montreal заявил, что это приобретение привлечет 1,8 млн новых клиентов и расширит сеть 514 отделениями в США .

Крупные канадские банки имеют ограниченную возможность для расширения в пределах страны, в связи с чем ищут варианты в Соединенных Штатах.

Bank of Montreal — четвертый крупнейший банк в Канаде. На американское подразделение банка приходится около 38% его выручки.

Bank of the West работает в коммерческом сегменте и сфере потребительского банкинга, а также осуществляет специализированные финансовые операции. Общий объем депозитов банка составляет около $89 млрд, активов — $105 млрд.