Казахская Kaspi не подавала документы на покупку БТА Банка — НБУ

У Нацбанка отсутствуют заявки на приобретение БТА Банка. Об этом заявил Ярослав Матузка, заместитель главы НБУ в ходе итогового круглого стола, организованного «Финансовым клубом».

Казахская Kaspi не подавала документы на покупку БТА Банка — НБУ
Фото: investory.news

АМКУ дал добро

«По Kaspi для нас — это также слухи, о которых мы прочитали в Интернете, пакетов документов нет», — заверил Ярослав Матузка.

Недавно Антимонопольный комитет разрешил казахской компании Kaspi. kz купить БТА Банк в Украине. Как известно, Kaspi заключила договор купли-продажи 100% БТА Банка Украины в конце октября. Он покупался исключительно для получения банковской лицензии в Украине, объясняли ранее компании.

Раньше купили Portmone

Это была вторая сделка Kaspi на украинском рынке после покупки в начале октября платежной системы Portmone.

В компании уточняли, что банковская лицензия БТА Банка и платежные лицензии Portmone дадут возможность копировать казахский опыт в Украине по созданию Super App.

Фигуранты сделки

Kaspi.kz — крупнейшая платежная, торговая площадка и экосистема финансовых технологий в Казахстане. Через мобильное приложение можно оплачивать без комиссии 5000 услуг, переводить деньги, покупать онлайн вещи и авиабилеты. Через программу можно оформлять кредит в банке Kaspi Bank. Приложением пользуется 8,5 млн казахов. С 2020 года Kaspi. kz котируется на Лондонской фондовой бирже.

БТА Банк — один из самых маленьких отечественных банков, единственным акционером которого является «БТА Банк» (Казахстан). Мажоритарным акционером АО «БТА Банк» (Казахстан) является казахстанский предприниматель Кенес Ракишев.

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