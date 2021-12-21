Омикрон снова наводит страх на инвесторов. Рынки США падают

В понедельник фондовые рынки США снизились. Индекс широкого рынка S&P 500, за день потерял в весе 1,14%, закрывшись на отметке 4?568 пунктов.

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Среди крупнейших компаний США , чья капитализация превышает $200 млрд, лидерами роста стали акции компании Pfizer, выросшие на 2,5%, и акции Broadcom Inc., прибавившие по итогам дня 1,5%.

Худшую динамику показали акции Oracle Corporation, упавшие на 5,1%, и акции компании Mastercard Incorporated, снизившиеся на 3,5%.

Страхи инвесторов

Если почитать экспертные мнения на Уолл-Стрит относительно вчерашних торгов на биржах США , то в качестве ключевого фактора, из-за которого рынки снизились было то, что у инвесторов вновь начал расти страх перед распространением нового штамма омикрон.

Катализатором для таких страхов стали новости из Европы, где ряд стран, в числе которых и Германия, вновь стали вводить ограничения. Ко всему этому, по данным ВОЗ, в США новый штамм был обнаружен уже в 43 штатах из 50-ти, а по миру уже в 90 странах. Также опасения были усилены тем, что омикрон распространяется настолько быстро, что число случаев с ним удваивается каждые 1,5?3 дня.

В этом контексте, инвесторов больше пугает не сколько сам вирус, сколько те ограничения для экономики, которые могут возникнуть из-за его распространения.

По мнению эксперта Михаила Федорова, главной причиной негативной динамики рынков, все же остается фактор того, что на рынках все больше и больше начинают осознавать, что политика ФРС разворачивается в сторону ужесточения.

Так же вчера на рынки повлияла новость о том, что в воскресенье, выступая на Fox News, сенатор Джо Манчин (Вирджиния), которого относят к консервативным демократам, заявил, что не поддержит законопроект о социальной политике президента Джо Байдена на сумму $1,75 триллиона.

Манчин сказал, что он обсуждал этот вопрос и с демократической палатой и с лидерами Сената и с Байденом, но не смог прийти к соглашению по законопроекту из-за опасений по поводу инфляции, государственного долга и продолжающейся пандемии. Без голоса Манчина, демократы в Сенате не смогут набрать нужного количества голосов.

Джо Манчин поднял на повестку дня тему инфляции и бюджетных расходов, а в такой конфигурации этот вопрос может стать непреодолимым. Поэтому на заявления Манчина очень быстро отреагировали в Goldman Sachs.

В банке прислушались к словам сенатора и поверили в серьезность поставленного вопроса. Поэтому Goldman Sachs оперативно понизил свою оценку роста ВВП США на следующий год. Сославшись именно на заявления сенатора от Вирджинии. В банке посчитали, что при без одобрения социального пакета на $1,75 трлн «фискальный импульс будет несколько более негативным, чем ожидалось ранее». А инфляция стремящаяся к 7% затруднит принятие решения по законопроекту.

Таким образом, после того как на прошлой неделе рынки получили четкий сигнал о том, что в следующем году, монетарная политика ФРС начнет ужесточаться. Теперь они получили сигнал о том, что и фискальная политика уже не сможет быть столь же расточительной, как ранее. И именно это для рынков сейчас является самой важной информацией. Но на фоне этой информации, рынки упали еще слабо, потому что инвесторы еще не до конца сориентировались в ситуации.