С начала года вкладчики неплатежеспособных банков получили около 834 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц за январь-ноябрь 2021 выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков 833,9 млн грн гарантированного возмещения. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования .

Фото: rbc.ua

Сколько выплачено банкам

«В ноябре 2021 года выплаты гарантированного возмещения вкладчикам находящихся в управлении Фонда банков составили 17,7 млн грн. Всего в течение января-ноября 2021 года вкладчики неплатежеспособных банков в пределах гарантированной суммы получили 833,9 млн грн», — говорится в сообщении .

В Фонде гарантирования отмечают, что на 1 декабря 2021 года в реестре участников Фонда гарантирования вкладов насчитывалось 70 действующих банков.

Ликвидация банков

На начало декабря 2021 года идет ликвидация 47 неплатежеспособных банков, ликвидация 51 банка завершена. Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на 1 декабря 2021 года, составила 16?970,3 млн грн. От регулярного сбора в Фонд в январе-ноябре 2021 поступило 4?539,3 млн грн.

По состоянию на 1 декабря 2021 года, общая сумма выплат в пределах гарантированного возмещения вкладчикам банков составила 90?965,3 млн грн.