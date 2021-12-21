Платежный сервис Новой Почты готовится конкурировать с PayPal

Платежный сервис «Новой Почты» NovaPay (ТОВ «Пост Финанс») готовится к конкуренции с международным платежным гигантом — PayPal. Об этом сообщил Алексей Рубан, директор по инновациям NovaPay на конференции «FinYear outlines».

Платежный сервис Новой Почты готовится конкурировать с PayPal
Фото: mc.today

Лидер по доле и прибыли

По словам Алексея Рубана, в настоящее время конкурентами финкомпании по платежным сервисам являются отечественные банки.

По данным НБУ, за 3 квартала текущего года чистая прибыль (после уплаты налога) финансовых компаний составила 5 млрд грн. Лидером по прибыльности стала именно компания «НоваПей», заработавшая 1,1 млрд грн чистой прибыли.

По данным регулятора, по итогам 2020 г. доля платежной системы на рынке денежных переводов внутри Украины превышала 45%.

Платежный сервис «Укрпочты», который занял второе место, отстал более чем вдвое с показателем менее 20%.

Когда придет PayPal

Есть мнение, что сервис PayPal может выйти на украинский рынок после имплементации Закона «О платежных услугах», принятого летом текущего года.

Весной этого года заместитель председателя правления НБУ Алексей Шабан предупреждал, что законодательное регулирование карточных комиссий может навсегда отпугнуть PayPal от Украины.

«Есть риск того, что если законодательно будет ограничена эквайринговая комиссия, тема прихода PayPal в Украине закроется навсегда. Ведь тогда PayPal работать в Украине просто не будет смысла», — заявил чиновник.

Контекст

Как известно, инициатива о законодательном регулировании комиссий не прошла. Вместо этого был подписан меморандум о поэтапном снижении комиссии интерчейндж. С конца ноября произошло первое снижение — до 1,2%.

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