На аукционе ОВГЗ 21 декабря планируют разместить облигации в гривнах и валюте

Минфин на аукционе ОВГЗ 21 декабря планирует размещать гривневые выпуски облигаций и одну в долларах. Об этом сообщается на сайте министерства.

Какие облигации предлагают

На момент написания новости Минфин планирует разместить следующие выпуски облигаций в гривне: на 63, 357, 483, 679, 882, 924,1043, 1981 день. Также один выпуск в долларах на 365 дней. Доходность бумаг пока неизвестна.

Напомним, что на прошедшем аукционе ОВГЗ, 14 декабря, в бюджет привлекли 10 млрд грн. На первом аукционе ОВГЗ в декабре Минфину удалось привлечь в бюджет 16 млрд. грн. В целом за этот месяц правительство разместило облигации на 26,77 млрд грн.