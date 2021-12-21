Налоговая амнистия набирает обороты: Гетманцев похвастался первым миллиардом
На 21 декабря в рамках кампании налоговой амнистии капиталов украинцы задекларировали 1,07 млрд грн. Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Данило Гетманцев.
Динамика растет
Гетманцев отметил, что динамика растет: за последние две недели объем амнистированных активов увеличился на 327%.
В бюджет благодаря амнистии передали более 51 млн грн.
Напомним
В середине июня Верховная Рада приняла закон №?1 539-IX (законопроект №?5153), который в пакете с другими документами предусматривает введение в Украине налоговой амнистии.
Закон предлагает в период с 1 сентября 2021 по 1 сентября 2022 провести добровольное декларирование активов физлиц, которые были приобретены до 1 января этого года, но с которых не были уплачены налоги.
Ранее «Минфин» писал, что независимые эксперты оценивают перспективы налоговой амнистии достаточно скептически.