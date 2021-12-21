Налоговая амнистия набирает обороты: Гетманцев похвастался первым миллиардом

В бюджет благодаря амнистии передали более 51 млн грн.

Напомним

В середине июня Верховная Рада приняла закон №?1 539-IX (законопроект №?5153), который в пакете с другими документами предусматривает введение в Украине налоговой амнистии.

Закон предлагает в период с 1 сентября 2021 по 1 сентября 2022 провести добровольное декларирование активов физлиц, которые были приобретены до 1 января этого года, но с которых не были уплачены налоги.

Ранее «Минфин» писал, что независимые эксперты оценивают перспективы налоговой амнистии достаточно скептически.