Украина собрала рекордный урожай - 106 млн тонн масличных и зерновых культур

Это абсолютный максимум за всю историю нашего государства.

Урожай зерновых и масличных культур в Украине в 2021 году достиг рекордных 106 млн. тонн.

Об этом сообщил министр аграрной политики Роман Лещенко.

"Мы завершаем нынешний сбор зерновых, зернобобовых и масличных культур рекордом более 106 млн тонн. Это абсолютный максимум за всю историю нашего государства! Мы даже превысили свой прогноз в 100 млн тонн", - написал Лещенко в фейсбуке.

Урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2021 году составляет 84 млн. тонн:

пшеницы – 32,4 млн тонн,

ячменя –10 млн тонн,

гречихи – 110 тыс. тонн,

гороха – 581,5 тыс тонн,

проса – 191 тыс тонн,

кукурузы – 40 млн тонн.

Урожай масличных культур – 22,6 млн тонн:

подсолнечника – 16,3 млн тонн,

сои – 3,4 млн тонн,

рапса – 2,9 млн тонн.

Лидерами по намолоту зерна в этом году стали Винницкая область (6,7 млн. тонн зерна), Черниговская область (6,2 млн. тонн), Полтавская область (5,7 млн. тонн) и Одесская область (5,2 млн. тонн). Самая высокая урожайность зафиксирована в Хмельницкой области – 87,1 ц/га.

Напомним, что в 2020 году урожай масличных и зерновых культур из-за засухи составил только 84,2 млн. тонн.