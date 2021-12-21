Украина собрала рекордный урожай - 106 млн тонн масличных и зерновых культур

Это абсолютный максимум за всю историю нашего государства.

Украина собрала рекордный урожай - 106 млн тонн масличных и зерновых культур
Фото: business-in-ukraine.online

Урожай зерновых и масличных культур в Украине в 2021 году достиг рекордных 106 млн. тонн.

Об этом сообщил министр аграрной политики Роман Лещенко.

"Мы завершаем нынешний сбор зерновых, зернобобовых и масличных культур рекордом более 106 млн тонн. Это абсолютный максимум за всю историю нашего государства! Мы даже превысили свой прогноз в 100 млн тонн", - написал Лещенко в фейсбуке.

Урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2021 году составляет 84 млн. тонн:

  • пшеницы – 32,4 млн тонн,
  • ячменя –10 млн тонн,
  • гречихи – 110 тыс. тонн,
  • гороха – 581,5 тыс тонн,
  • проса – 191 тыс тонн,
  • кукурузы – 40 млн тонн.

Урожай масличных культур – 22,6 млн тонн:

  • подсолнечника – 16,3 млн тонн,
  • сои – 3,4 млн тонн,
  • рапса – 2,9 млн тонн.

Лидерами по намолоту зерна в этом году стали Винницкая область (6,7 млн. тонн зерна), Черниговская область (6,2 млн. тонн), Полтавская область (5,7 млн. тонн) и Одесская область (5,2 млн. тонн). Самая высокая урожайность зафиксирована в Хмельницкой области – 87,1 ц/га.

Напомним, что в 2020 году урожай масличных и зерновых культур из-за засухи составил только 84,2 млн. тонн.

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