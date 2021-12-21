Галущенко: веерных отключений не будет, запасы угля увеличиваются

Министр энергетики "спокойно" смотрит на прохождение зимы.

Галущенко: веерных отключений не будет, запасы угля увеличиваются
Фото: Youtube / Кабмин

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что ситуация в энергосистеме Украины контролируется и государство знает, как будет решать проблемы в случае их возникновения.

На брифинге во вторник Министр сообщил, что украинская энергосистема демонстрирует запас прочности даже на фоне существенного похолодания.

"Сегодня потребление в связи с похолоданием увеличилось на 1 000 МВт, на 21 число потребление составляет 22 500 МВт. Так вот, при таком потреблении на сегодняшний день мы имеем значительный резерв мощности энергосистемы, чтобы обеспечить соответствующим объемом электроэнергии. При сегодняшней нагрузке на атомную генерацию, которая работает 14 энергоблоками, она также имеет резерв 600 МВт, чтобы догрузиться дополнительно. Поэтому мы спокойно смотрим на прохождение отопительного сезона", - заявил министр.

Он заверил, что проблему с углем в Украине удалось решить, и его запасы уже увеличиваются.

"Ситуация стабильна. Происходит увеличение состава в течение декабря примерно на 15%. Это происходит прежде всего благодаря тому системному импорту угля морским путем. Из-за действий РФ был практически полностью остановлен транзит угля из Казахстана, и мы понимаем, что других путей, чем морской, фактически нет. Есть небольшой импорт из Польши, но основные направления - снабжение морским путем", - сказал министр Галущенко.

По его словам, в Украину уже прибыли шесть судов из 400 тыс. тонн угля, а до конца года ожидаются еще четыре из 300 тыс. тонн.

"Потребление будет около 1,8 млн тонн в декабре, а поступления – более 2 млн тонн, из которых 1,55 млн – это собственная добыча. Соответственно, до конца декабря мы еще увеличим запасы угля на складах", – сказал Галущенко.

Он заверил, что никаких веерных отключений в Украине не происходит и не планируется. Министр также возразил, что они маскируются под видом плановых ремонтов сетей.

Напомним, что запасы угля на ТЭС в Украине сейчас ниже минимально допустимого уровня.

Для экономии угля государство увеличило производство электроэнергии на атомных станциях. Сейчас они работают 14 энергоблоками из 15-ти.

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