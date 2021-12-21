Цена на газ в Европе превысила $1 900/тыс. куб. м и достигла нового рекорда

Цена ближайшего (январского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла 163,19 евро за МВт/час, то есть $1 906 за тысячу кубометров.

Цена на газ в Европе превысила $1 900/тыс. куб. м и достигла нового рекорда
Фото: dtek.com

Спотовая цена на газ в Европе преодолела отметку в $1 900/тыс. куб. м на фоне информации об остановке и развороте в реверс трансконтинентального газопровода "Ямал-Европа", а также падении ветрогенерации в регионе.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Цена ближайшего (январского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures днем во вторник достигла 163,19 евро за МВт/час, то есть $1 906 за тысячу кубометров. Это абсолютный рекорд за всю историю торгов (предыдущий был зафиксирован в начале октября этого года).

В ноябре контракт "на день вперед" торговался на TTF в среднем по $945, в декабре – $1311 за тысячу кубометров. С начала года среднее контракта достигло $537.

РоSSийский "Газпром" не заказывал на газовые сутки вторника транзит по "Ямал-Европе". Трубопровод остановился и перешел в реверсный режим – газ идет с запада на восток.

Обновленный прогноз погоды обещает на этой и следующей неделе в Европе несколько дней сильных морозов. В среднем декабрьская температура воздуха в регионе в декабре 2021 года остается на уровне более 2 градусов ниже, чем годом ранее. Однако текущие значения соответствуют средним за последние десять лет.

В Европе сильно снизилось производство электроэнергии из возобновляемых источников. В понедельник вклад ветровой генерации в выработку электроэнергии составил всего 9,4%, тогда как за предыдущую неделю (с 13 по 19 декабря) средний показатель составил 13,7% по максимуму в воскресенье - 20%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

Нынешний уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы достиг отметки 59,57% от их максимальной вместимости (данные к утру понедельника) - это на 16,3 процентного пункта ниже среднего значения за последние пять лет, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

Напомним, 14 декабря цена ближайшего (январского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла 128,68 евро за МВт-час, то есть 1 504 доллара за тысячу кубометров.

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