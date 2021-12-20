ПриватБанк и другие рассказали, за что будут блокировать карточки и счета украинцев

Крупнейший банк Украины, ПриватБанк, и другие банковские учреждения предупредили о блокировании карт и счетов граждан. Карточку могут заблокировать по малейшему подозрению, что на нее поступили незаконные средства. Клиентам банка, у которых заблокируют карты, нужно будет аргументировано доказать, что их деньги законны, и что они имеют право ими пользоваться.

Об особенностях банковского финмониторинга рассказала консультант Киевского Центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская.

По словам финансовой консультантки, пришедшая на карту Приватбанка или другого банка большая сумма денег автоматически требует подтверждения законности этих средств. Причем банки могут действовать и будут действовать гораздо жестче, чем налоговая служба.

Фискалы не обладают такими рычагами влияния на денежные обороты, как ПриватБанк и другие банки. Налоговики могут только угрожать, делать предписания, предупреждать. А банки сразу блокируют счет и фактически блокируют бизнес предпринимателя.

В то же время, никакого иного способа безналичного перевода денег, кроме как через банки, нет. А ПриватБанк на сегодня самый распространенный среди украинцев. Следовательно, обойти финмониторинг можно только одним способом – передавать наличные непосредственно из рук в руки. Но в большинстве случаев такой способ неприемлем. Ведь бизнес-партнеры нередко находятся в разных уголках Украины. Да и ежедневно у каждого предпринимателя возникает десяток потребностей перевести кому-то деньги или самому их получить.

А значит, предпринимателям остается только полностью легализовать их финансовые потоки. Власть делает это ради того, чтобы добиться полной фискализации бизнеса.

Насколько финмониторинг может быть распространен на небольшие денежные переводы рядовых людей, неизвестно. Например, не распространят ли эту практику на фрилансеров, большинство из которых работает удаленно и получает свою плату банковскими переводами.

Также неизвестно, что такое "большая сумма", из-за которой ПриватБанк или другие банки могут предпринять блокирование карт. В народе циркулируют "страшилки" о 100-150 гривнах перечисленных денег, из-за которых их владельцам заблокировали карточки.

Напомним, клиент ПриватБанка пожаловался, что у него за две минуты с карты украли 44 тысячи гривен сбережений.