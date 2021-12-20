Кабмин установил минимальные розничные цены на пластиковые пакеты 2-3 грн.

Кабинет министров на внеочередном заседании в понедельник, 20 декабря, установил минимальные розничные цены на пластиковые пакеты.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

"Каждый украинец в среднем использует 500 пластиковых пакетов ежегодно. Они служат всего несколько минут, а затем разлагаются более века, загрязняя окружающую среду. Утверждение минимальных розничных цен на пластиковые пакеты будет стимулировать граждан использовать многоразовые экологические сумки и позволит защитить окружающую среду и здоровье людей от вредного влияния микропластика", - объяснил это решение первый замминистра экономики Денис Кудин.

С 1 февраля 2022 года пакет без ручек и боковых складок должен стоить по меньшей мере 2 гривни, пакет без ручек и со складками или с ручками без складок – 2,50 гривни, пакет с ручками и боковыми складками – 3 гривни.

По мнению МОЗ, в долгосрочной перспективе такое решение окажет положительное влияние на здоровье украинцев.

"Увеличение производства и использования пластика за последние 20 лет повлекло за собой рост заболеваний эндокринной системы от содержащихся в нем химических веществ, это так называемые эндокринные разрушители. К основным эндокринным разрушителям относят стойкие органические загрязнители, большинство из которых имеются в пластике или в продуктах его распада", - пояснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Напомним, что с 10 декабря 2021 г. в Украине запрещается бесплатное распространение пластиковых пакетов в розничной торговле и заведениях общественного питания. Эти требования не распространяются на биоразлагаемые и сверхтонкие пластиковые пакеты, предназначенные для упаковки и транспортировки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда, которые используются в качестве первичной упаковки до 1 января 2023 года.

Кроме того, с 10 марта 2022 г. запрещается распространение в магазинах и заведениях общественного питания сверхтонких (со стенками толщиной менее 15 микрометров), тонких (со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров) и оксораскладных пластиковых пакетов.