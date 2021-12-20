Противоаварийные работы в Гостином дворе будут стоить 38 млн. гривен

Заповедник "София Киевская" должен объявить тендер.

Противоаварийные работы в Гостином дворе будут стоить 38 млн. гривен
Фото: Макс Требухов

Государственная экспертиза одобрила проект противоаварийных работ в Гостином дворе в Киеве. Их стоимость составит около 38 млн. гривен.

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

"Восстановление Гостиного двора является вызовом из-за глобальной запущенности достопримечательности. Мы понимаем всю актуальность и критичность ситуации, особенно в контексте усиления зимних осадков. Противоаварийные работы начнутся до конца года и продлятся около двух месяцев", - заявил он в соцсетях.

Перед этим Национальный заповедник "София Киевская" в качестве балансодержателя здания должен на тендере выбрать подрядчика.

Исполнитель работ должен будет почистить стены и перекрытия, обустроить парапет с перилами, расчистить внутренний двор от мусора и защитить сооружение от влаги армированной пленкой.

Напомним, с 1994 года расположенный в центре Киева Гостиный двор был в аренде у компании "Укрреставрация". По условиям договора арендатор взял на себя полную ответственность за сохранение памятника архитектуры и содержание здания в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом состоянии. Несмотря на это, региональное отделение Фонда госимущества Киева неоднократно устанавливало факты существенного нарушения арендатором условий договора, в частности, ухудшения состояния объекта аренды, чем была создана угроза разрушения памятника.

В 2011 году в Киеве началось активное движение за сохранение здания. Активисты создали сквот внутри здания, проводили культурные мероприятия, приглашая общественность. Спустя месяцы активной деятельности их избили и изгнали, но активисты через суды добились запрета на строительство.

15 декабря 2015 года "Укрреставрация" согласилась законсервировать здание Гостиного двора, а 22 декабря Кабинет министров поддержал решение суда о признании его памятником архитектуры.

Формальным владельцем Гостиного двора все это время оставался Фонд госимущества. Между Министерством культуры и КГГА долго продолжался спор о том, кому должно принадлежать здание, но в конце концов его передали в сферу управления Минкульта.

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