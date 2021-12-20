ВВП Украины в третьем квартале вырос на 2,7%

Госстат улучшил свою предварительную оценку.

ВВП Украины в третьем квартале вырос на 2,7%
Фото: ubr.ua

Реальный валовой внутренний продукт Украины в третьем квартале вырос на 2,7%.

Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщила Государственная служба статистики, которая в ноябре предварительно оценила рост в 2,4%. Оказалось, что на самом деле он был несколько больше.

"Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в ІІІ квартале 2021 г. по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) увеличился на 1,5%, а по сравнению с ІІІ кварталом 2020г. – на 2,7%", - говорится в сообщении.

Номинальный ВВП составил 1 498,4 млрд. гривен, а в расчете на одного человека - 36 145 гривен.

Экономика Украины восстанавливается второй квартал подряд после более чем годового падения, пик которого пришелся на второй квартал 2020 года - тогда из-за введения локдауна ВВП обвалился на 11,2%.

В целом из-за коронакризиса в 2020 году экономика упала на 4,0%.

Напомним, что во втором квартале 2021 года ВВП Украины вырос на 5,7%.

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