Криптоиндустрия в 2021 году привлекла рекордные $30 миллиардов инвестиций

В 2021 году индустрия криптовалют привлекла венчурные инвестиции в размере $30 млрд. Об этом пишет РБК со ссылкой на Bloomberg. Это больше, чем было вложено за все годы существования сектора.

Фото: forklog.com

Как изменился рынок

Ранее рекордным считался 2018 год, за который криптоиндустрия привлекла около $8 млрд инвестиций.

Генеральный партнер Blockchain Capital Спенсер Богарт пояснил, что рынок криптовалют значительно вырос за последние годы и больше не ограничивается одним биткоином.

Богарт напомнил о появлении сектора децентрализованных финансов (DeFi), отрасли децентрализованных игр (GameFi), невзаимозаменяемых токенов (NFT) и других криптовалютных направлений. Появление новых вариантов использования цифровых активов привлекает внимание инвесторов, добавил Богарт.

Крупные держатели

На декабрь 2021 года, крупнейшим держателем биткоина среди публичных компаний считается разработчик программного обеспечения Microstrategy.

Компания накопила 122,5 тыс. BTC на сумму более $5,6 млрд (с учетом актуального курса на 12:30 МСК 20 декабря), по данным Bitcoin Treasuries. Последний раз Microstrategy покупала криптовалюту 9 декабря.

На втором месте среди держателей биткоина — производитель электрокаров Tesla. Компании принадлежит $43,2 тыс. BTC, стоимость которых составляет более $1,9 млрд.

Третье место занимает платежная компания Джека Дорси Square, которая владеет 8 тыс. BTC на сумму около $368 млн.

На прошлой неделе стало известно, что пять членов американского Конгресса инвестировали в крипторынок.

В начале декабря компания Grayscale Investments представила результаты собственного опроса, согласно которым 26% американских инвесторов уже владеют биткоином.