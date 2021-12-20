НБУ должен и дальше повышать учетную ставку — члены монетарного комитета

Большинство членов Комитета по монетарной политике Нацбанка выступают за дальнейшее повышение учетной ставки. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Все члены комитета согласились, что приведение инфляции к цели 5% в 2022 году с высокой вероятностью потребует дальнейшего усиления монетарных условий.

Несколько членов комитета во время дискуссии в НБУ отметили необходимость более быстрого применения дополнительных мер, направленных на усиление трансмиссии предварительных повышений учетной ставки, в частности путем регулирования ликвидности в банковской системе.

Напомним, что НБУ 9 декабря повысил учетную ставку до 9%. Это решение поддержали 7 членов комитета из 10. Остальные выступали за ее повышение до 9,5%.

По оценкам НБУ, в настоящее время пик инфляционного всплеска пройден, но инфляция снижается медленнее, чем ожидалось. Кроме того, Нацбанк указывает на дополнительные проинфляционные риски, в частности, усиление геополитического напряжения негативно отражается на стоимости украинских активов и состоянии валютного рынка. К тому же продолжает ускоряться глобальная инфляция.