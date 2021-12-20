IPO стал наименее успешным сегментом европейского фондового рынка в 2021 году

2021 год выдался успешным годом для большинства европейских акций, но несколько групп инвесторов все же понесли убытки. Среди них те, кто инвестировал в переоцененные IPO, пишет Bloomberg.

IPO стал наименее успешным сегментом европейского фондового рынка в 2021 году
Фото: dnaindia.com

Если посмотреть на 10 наиболее упавших в цене компаний из индекса Stoxx Europe 600, можно заметить, что половина из них провела IPO в последние 15 месяцев. THG Plc, Auto1 Group SE, Allegro. eu SA, Deliveroo Plc и InPost SA — все снизились на 39% и более, несмотря на 19%-ный рост самого индекса.

Это не очень хороший знак для европейского рынка IPO, переживающего период наивысшей активности с 2007 года и готовящийся к прорыву в начале 2022 года.

Многие из этих компаний принадлежат к сектору онлайн-продаж, который привлек внимание инвесторов в начале пандемии и локдаунов. Но восстановление и открытие экономики существенно снизило их привлекательность, не оставив этим компаниям возможности поддерживать собственный стремительный рост.

Почему «новички» провалились

Худший ущерб принесло лето — тогда рынки захлестнула тревога по поводу кризиса поставок, высокой инфляции и новой волны заражений. Может показаться, что новые ограничения должны помочь выигрывающим от локдауна компаниям. Но на самом деле временный подъем быстро омрачается рисками для широкого рынка, ведь при таких условиях инвесторы выходят из «вспененных» сегментов рынка.

«Инвесторы будут выжидать, оценивая темп глобального восстановления. В оценку многих IPO входили ожидания будущего роста. Теперь их акции снижаются из-за тревоги по поводу инфляции и ожидания повышения процентной ставки», — считает Сюзанна Стритер, старший аналитик Hargreaves Lansdown Plc

Однако, хотя макроэкономические факторы оказали свое влияние, не стоит недооценивать проблемы, характерные для конкретных компаний. Так, проблемы с оценкой и управлением навредили сервису доставки еды Deliveroo и платформе для онлайн-покупок THG, заканчивающей год с 76% падением. Акции службы доставки InPost упали вместе со снижением объема интернет-покупок, а польский гигант онлайн-коммерции Allegro снизился из-за оживления конкуренции.

Спрос на IPO не исчез

Но в итоге не все так безнадежно для инвесторов в IPO. Из 550 компаний, вышедших на фондовый рынок Европы за 2021 год, около половины сейчас торгуется дороже, чем на момент первичного предложения. Фондовые менеджеры также получат шанс компенсировать свои потери в первом квартале 2022, на который уже запланирован целый ряд новых IPO.

«По всем показателям инвесторы сохранили очень сильный аппетит на высококачественные листинги», — комментирует Лоик Шеневье из Natixis SA.

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