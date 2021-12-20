"Газпром" отказался бронировать дополнительный транзит через Украину на январь

РоSSия не будет увеличивать поставки, невзирая на высокие цены в Европе.

"Газпром" отказался бронировать дополнительный транзит через Украину на январь
Фото: utg.ua

Компания "Газпром" отказалась бронировать дополнительную транзитную мощность через газотранспортную систему Украины на январь и выкупила менее четверти предложенной транзитной мощности газопровода "Ямал-Европа".

Об этом свидетельствуют итоги аукционов бронирования, передает "Интерфакс".

Компания "Оператор ГТС Украины" предлагала на выбор два маршрута: 9,8 млн. куб. м в сутки через газоизмерительную станцию "Суджа" на границе между Сумской областью Украины и Курской областью РФ и еще 5,2 млн. куб. м в сутки – через ГИС "Сохрановка" на границе между Луганской и Ростовской областями. Все они остались невостребованными, свидетельствуют данные Regional Booking Platform.

В то же время "Газпром" имеет долгосрочное бронирование украинской ГТС на 109 млн кубометров в сутки (40 млрд кубометров в год).

Напомним, что такие действия "Газпрома" оказывают значительное влияние на цены на спотовом рынке Европы, испытывающим большой дефицит газа.

Стоимость газовых фьючерсов в Европе начала стабильно расти с середины августа, а в конце сентября это увеличение стало лавинообразным. Своего пика цена на газ достигла 6 октября, когда стоимость одной тысячи кубометров достигла 2000 долларов.

Сейчас цены снова приблизились к этой отметке.

В Евросоюзе предполагают, что РоSSия пытается оказать давление на Европу, чтобы добиться сертификации газопровода "Северный поток 2".

Директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон не исключает, что РоSSия этой зимой может вообще остановить транзит газа через территорию Украины, хотя и надеется, что этого не произойдет.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Минэкономики снизило предельные цены на бензин и дизтопливо. Как изменятся цены на АЗСМинэкономики снизило предельные цены на бензин и дизтопливо. Как изменятся цены на АЗС
НБУ принял решение по процентам с микрокредитовНБУ принял решение по процентам с микрокредитов
Транзит газа через ГТС Украины Газпромом завершенТранзит газа через ГТС Украины Газпромом завершен
Владелец Новой почты осудил украинцевВладелец Новой почты осудил украинцев
Кэти Вуд: Цена биткоина может подняться до $550 тысячКэти Вуд: Цена биткоина может подняться до $550 тысяч
Блок рекламы


Похожие новости
Транзит газа через ГТС Украины Газпромом завершенТранзит газа через ГТС Украины Газпромом завершен
В Украину прибыли еще два судна с углем из Колумбии и СШАВ Украину прибыли еще два судна с углем из Колумбии и США
В Украину прибыло второе судно с американским углемВ Украину прибыло второе судно с американским углем
ЕИБ инвестировал в Украину более 7 миллиардов евроЕИБ инвестировал в Украину более 7 миллиардов евро
Транш $700 млн от МВФ по программе stand-by поступил в УкраинуТранш $700 млн от МВФ по программе stand-by поступил в Украину
ПриватБанк через газеты вручил Коломойскому иск на $5,5 млрд.ПриватБанк через газеты вручил Коломойскому иск на $5,5 млрд.
Поставки украинской древесины будут отслеживать через блокчейнПоставки украинской древесины будут отслеживать через блокчейн
Заробитчане увеличили сумму денежных переводов из Польши в УкраинуЗаробитчане увеличили сумму денежных переводов из Польши в Украину
Беларусь заявила о возобновлении поставок электроэнергии в УкраинуБеларусь заявила о возобновлении поставок электроэнергии в Украину
В Украину прибыл первый из законтрактованных ДТЭК семи кораблей с углемВ Украину прибыл первый из законтрактованных ДТЭК семи кораблей с углем
Последние новости
Подгружаем последние новости