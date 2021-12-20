"Газпром" отказался бронировать дополнительный транзит через Украину на январь

РоSSия не будет увеличивать поставки, невзирая на высокие цены в Европе.

Компания "Газпром" отказалась бронировать дополнительную транзитную мощность через газотранспортную систему Украины на январь и выкупила менее четверти предложенной транзитной мощности газопровода "Ямал-Европа".

Об этом свидетельствуют итоги аукционов бронирования, передает "Интерфакс".

Компания "Оператор ГТС Украины" предлагала на выбор два маршрута: 9,8 млн. куб. м в сутки через газоизмерительную станцию "Суджа" на границе между Сумской областью Украины и Курской областью РФ и еще 5,2 млн. куб. м в сутки – через ГИС "Сохрановка" на границе между Луганской и Ростовской областями. Все они остались невостребованными, свидетельствуют данные Regional Booking Platform.

В то же время "Газпром" имеет долгосрочное бронирование украинской ГТС на 109 млн кубометров в сутки (40 млрд кубометров в год).

Напомним, что такие действия "Газпрома" оказывают значительное влияние на цены на спотовом рынке Европы, испытывающим большой дефицит газа.

Стоимость газовых фьючерсов в Европе начала стабильно расти с середины августа, а в конце сентября это увеличение стало лавинообразным. Своего пика цена на газ достигла 6 октября, когда стоимость одной тысячи кубометров достигла 2000 долларов.

Сейчас цены снова приблизились к этой отметке.

В Евросоюзе предполагают, что РоSSия пытается оказать давление на Европу, чтобы добиться сертификации газопровода "Северный поток 2".

Директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон не исключает, что РоSSия этой зимой может вообще остановить транзит газа через территорию Украины, хотя и надеется, что этого не произойдет.