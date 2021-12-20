Илон Маск заплатит $11 млрд налогов: это может стать рекордом в истории США

Илон Маск, которого недавно журнал Time назвал человеком года, написал в Twitter, что заплатит $11 млрд налогов. Раньше миллиардера обвиняли в уклонении от их уплаты.

Илон Маск заплатит $11 млрд налогов: это может стать рекордом в истории США
Фото: Bloomberg

Издание Bloomberg сообщает, что такую ??огромную сумму Маск заплатит после того, как он использовал почти 15 млн опционов и продавал акции Tesla, покупая их по $6 и сразу продавая по рыночной цене. На момент написания новости 1 акация стоит $932.

Распродажа акций Tesla

В прошлом месяце Маск устроил опрос среди своих подписчиков в Twitter — миллиардер спросил стоит ли ему продавать акции Tesla, чтобы уплатить налоги. Большинство подписчиков сказали «да» и Маск начал распродажу бумаг.

Чтобы выполнить обещание о продаже 10% своих акций Tesla, Маску нужно продать около 17 млн ??акций, или около 1,7% выпущенных бумаг Tesla. В настоящее время он продал более 5% бумаг.

На фоне распродажи капитализация Tesla снизилась до $937 млрд с $1 трлн.

Про обвинение в неуплате налогов

История с уплатой налогов началась после публикации издания ProPublica материала о миллиардерах (в частности упоминали и владельца Tesla и SpaceX), уплачивающих малые налоги, по отношению к своему состоянию.

Маск отверг обвинения, подчеркнув, что не получает зарплату ни от SpaceX, ни от Tesla, а платит эффективную ставку налога в размере 53% опционов на акции.

Также миллиардер в ответ на твит сенатора Элизабет Уоррен сказал, что в этом году уплатит больше налогов, чем любой американец в истории.

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