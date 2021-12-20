Это явно не ставки и не инфляция: эксперт объяснил падение американских фондовых индексов

В пятницу, 17 декабря, американские фондовые индексы упали — Dow Jones на 1,44%, S&P 500 на 1,09%, а Nasdaq потерял 0,72%. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Причины падения акций

На прошлой неделе ФРС приняла решение ускорить темпы сворачивания программы скупки активов и сигнализировала о готовности несколько раз повысить ставку в следующем году. Кроме того, Банк Англии первым среди ведущих центробанков мира повысил ключевую ставку до 0,25% с 0,1%.

Между тем Эндрю Бреннер из NatAlliance Securities считает, что резкое снижение рынка акций США вызвано скорее не опаской усиления денежно-кредитной политики, а другими причинами.

В частности, он указывает на то, что на пятницу выпал так называемый день «четверного колдовства» (Quadruple Witching Day), когда заканчиваются фьючерсы и опционы на индексы и акции. В этот день наблюдается повышенная волатильность на рынке.

«Нет никаких новостей, способных вызвать понижение акций. Это явно не ставки и не инфляция», — сказал эксперт.

Какие акции больше всего потеряли в цене

Сильное понижение в пятницу демонстрировали бумаги финансовых компаний. Котировки банков Goldman Sachs Group и JPMorgan Chase&Co падают на 3,6% и 2,7% соответственно, платежных систем American Express Co и Visa — на 3,2% и 2,5%.

В то же время, акции FedEx Corp подскочили во время торгов на 7,5% после того, как одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний превзошла ожидания рынка по показателям скорректированной прибыли и выручки, а также улучшила свой годовой прогноз.