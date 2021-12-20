Выход на IPO. Rozetka сообщила о подготовке

Первичное публичное предложение акций является одним из возможных путей развития ведущего украинского онлайн маркетплейса Rozetka и подготовка к нему ведется. Об этом сообщил соучредитель и совладелец компании Владислав Чечеткин на гала-ивенте НВ «Украина и Мир 2022», передает «Интерфакс-Украина» .

Фото: rau.ua

Подготовка к IPO

«IPO просто один из возможных путей, не самый обычный путь для Украины, но надо к этому готовиться», — сказал он.

Чечеткин напомнил, что после вхождения в компанию миноритарного совладельца фонда под управлением Horizon Capital в 2015 году Rozetka ежегодно проходит аудит одной из компаний «Большой четверки».

«Выстраиваем процессы и бизнес, который в будущем можем представить для публичного размещения», — отметил он.

По словам бизнесмена, амбицией Rozetka является занять 10% розничного товарооборота Украины, что сейчас составляет около 6-8 млрд долларов, и до ее выполнения еще «долго-долго идти».

В то же время Чечеткин указал на тренд «цифровизации всего и вся», спрогнозировав рост доли онлайн торговли до 25%, а значит компании в течение 3?5 лет нужно просто удержать свою долю на рынке в 50-60%.

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