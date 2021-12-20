В Украине зафиксирован рекордный рост количества ФОПов за последние 5 лет — Опендатабот

В Украине уже несколько лет отмечается рост частных предпринимателей. В текущем году численность ФОП в Украине выросла на 85 тыс. и достигла почти 2 млн. Это самые большие показатели за последние 5 лет. Об этом говорится в данных Опендатабота.

Фото: absolute.kiev.ua

Как изменились показатели

После очищения от «спящих фопов» в 2016—2017 гг. украинская фопономика показывает постоянный прирост. Темп регистраций новых предпринимателей перекрывал закрытие старых фопов даже во время карантинных локдаунов и протестных движений, направленных против введения кассовых аппаратов и других мер фискализации.

В 2020 году ФОПы перечислили в бюджет страны налоги на сумму 52,5 млрд гривен.

Сколько будут платить в 2022 году ФОПы

I группа

ЕСВ с 1 января 2022 года — 1?430 грн (6?500 грн х 22%);

ЕСВ с 1 октября 2022 года — 1?474 грн (6?700 грн х 22%);

Единый налог — максимум 248,10 грн (2481 грн х 10%).

II группа

ЕСВ с 1 января 2022 года — 1?430 грн (6?500 грн х 22%);

ЕСВ с 1 октября 2022 года — 1?474 грн (6?700 грн х 22%);

Единый налог — максимум 1?300 грн (6?500 грн х 20%).

III группа