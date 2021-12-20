«Украинская биржа» допустила к торгам акции McDonald\'s и Johnson&Johnson

«Украинская биржа» допустила к торгам акции 3 иностранных компаний — McDonald\'s, Johnson&Johnson и железнодорожного оператора CSX Corporation. Об этом сообщается на сайте биржи.

«С полгода назад я прогнозировал, что до конца декабря иностранных акций в списке будет больше, чем украинских. На сегодняшний день их 25 из 59, но тренд устойчив — иностранные увеличиваются, украинские уходят», — написал директор по развитию У Б Алексей Сухоруков в Facebook.

По его словам, допуск иностранной бумаги к биржевому списку будет стоить инициатору 600 грн.

Ранее Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сообщала, что к обращению на украинском рынке допущено 90 ценных бумаг иностранных эмитентов. Более 30 были выведены в сентябре-ноябре этого года, инициаторами вывода стали Альфа-Банк, инвесткомпании Dragon Capital, «Кинто» и «Ивекс Капитал», а также «БТС-Брокер».