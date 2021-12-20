Цена газа в Европе превысила $1700

Биржевая цена на газ в Европе 20 декабря снова превысила отметку в $1700 за тысячу кубометров. Стоимость январского фьючерса на TTF выросла на 7% и достигла 148,87 евро за МВт/ч — около $1732 1 тыс. кубометров. В течение торгов цена упала до $1655. Об этом говорится в данных Лондонской биржи ICE .

Цена газа в Европе превысила $1700
Фото: biz.nv.ua

Причина рост цены

Спотовая цена газа в Европе утром в понедельник взлетела на фоне сокращения прокачки по газопроводу «Ямал-Европа» и приближения нового похолодания.

Предыстория

В последний раз цены на газ преодолевали отметку $1700 на прошлой неделе в связи с заявлением руководителя Федерального сетевого агентства Германии Йохена Хоммана о том, что запуск роSSийского газопровода «Северный поток — 2» не состоится в начале 2022 года.

Напомним, что биржевая цена на газ в Европе осенью побила рекорд в $1900. Рост цен на газ в последние недели связан с восстановлением промышленности и низкими запасами в хранилищах, а также шантажа со стороны РоSSии, которая отказывается бронировать дополнительные мощности украинского транзита. Предприятия Европы в связи с удорожанием газа переходят на уголь и нефть.

Национальный банк Украины ожидает стремительного снижения цен на газ по окончании отопительного сезона в Европе весной 2022 года.

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