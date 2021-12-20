Налоговая отменила доначисление "Синево" 1,1 млрд гривен

Служба признала ошибку и объяснила ее "дискомуникацией на низовом уровне".

Государственная налоговая служба отменила доначисление компании "Синево Украина" 1,1 млрд гривен налогов.

Об этом сообщила пресс-служба "Синево" по итогам встречи с и.о. руководителя ГНС Михаила Титарчука и главой налогового комитета Верховной Рады Данилом Гетманцевым.

"Доначисление компании «Синево»... вероятно, было вызвано определенной дискомуникацией со стороны налоговых органов на низовом уровне. По результатам встречи Налоговая служба приняла решение отменить доначисление налоговых обязательств в размере 1,1 млрд грн, и будет проведена новая проверка в отношении налога на прибыль (именно эта часть проверки ранее вызывала сомнения у инспекторов налоговых органов)", - говорится в сообщении.

Напомним, что о доначислении налогов "Синево" стало известно на прошлой неделе. Компания заявила, что размер начисленных налоговых обязательств в 1,1 млрд. грн. составляет почти 50% годового оборота компании и был совершенно безосновательным.

Налоговая служба решила пересмотреть свое решение после огласки.

"Синево" – это самая большая в Украине сеть частных лабораторий. По оценкам компании, она обслуживает более 5 млн человек ежегодно.

"Синево Украина" является частью шведской группы Medicover, занимающейся здравоохранением и акции которой котируются на Стокгольмской бирже.