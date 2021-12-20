Китай снизил базовую ставку по кредитам впервые за 20 месяцев. Как отреагировали рынки

Народный банк Китая в понедельник впервые за 20 месяцев снизил ключевую ставку в попытке поддержать замедляющуюся экономику. Об этом пишет CNBC.

Китай снизил базовую ставку по кредитам впервые за 20 месяцев. Как отреагировали рынки
Фото: ekd.me

Снижение ставки

Регулятор снизил годовую ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (Loan Prime Rate, LPR) на 5 базисных пунктов до 3,80%, пятилетняя ставка осталась на отметке 4,65%.

Снижения ставки ждали 29 из 40 трейдеров и экономистов, опрошенных Рейтер на прошлой неделе.

«Снижение укрепляет наше мнение о том, что власти все более открыты к снижению ставок на фоне экономических сдерживающих факторов», — сказал Син Чжаопэн из ANZ.

Некоторые аналитики прогнозируют, что китайский ЦБ продолжит смягчать политику, чтобы сдержать замедление экономики, но расходятся во мнениях о траектории снижения ставок.

Реакция рынка

По итогам торговой сессии японский индекс Nikkei 225 упал на 2,13% и закрылся на уровне 27?937,59 пункта.

В ходе торгов Topix рухнул на 2,16%, до 1511,42 пункта. По состоянию на 8:54 индекс поднялся до 1512,37 пункта. Южнокорейский индекс Kospi снизился на 1,8%, до 2962,07 пункта. По состоянию на 8:54 индекс подрос до 2965,69 пункта.

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