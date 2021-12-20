Курс турецкой лиры снова упал до рекордных показателей

Что происходит с курсом

С начала года турецкая валюта девальвировалась в два раза, что стало одним из самых крупных падений стоимости нацвалюты за последние годы. В январе за доллар давали порядка 7,3 лиры. В минувшую пятницу лира торговалась на уровне 16,41 за единицу американской валюты.

Очередное падение лиры связывают со сделанным в воскресенье заявлением президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что власти республики не намерены повышать процентную ставку.

На прошлой неделе Центробанк Турции вновь понизил одну из ключевых ставок в качестве меры по стабилизации лиры и инфляции. Речь идет о процентной ставке на аукционах недельного репо (краткосрочный заем средств под залог ценных бумаг), которая была снижена с 15% до 14%.

За снижение активно выступает президент Тайип Эрдоган, считая процентные ставки «бедой народа».

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