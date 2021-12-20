Курс турецкой лиры снова упал до рекордных показателей
Турецкая национальная валюта в понедельник вновь бьет рекорд своего падения, обесценившись по отношению к доллару до 17,04 лиры за единицу американской валюты. Об этом свидетельствуют онлайн-данные биржевых торгов.
Что происходит с курсом
С начала года турецкая валюта девальвировалась в два раза, что стало одним из самых крупных падений стоимости нацвалюты за последние годы. В январе за доллар давали порядка 7,3 лиры. В минувшую пятницу лира торговалась на уровне 16,41 за единицу американской валюты.
Очередное падение лиры связывают со сделанным в воскресенье заявлением президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что власти республики не намерены повышать процентную ставку.
На прошлой неделе Центробанк Турции вновь понизил одну из ключевых ставок в качестве меры по стабилизации лиры и инфляции. Речь идет о процентной ставке на аукционах недельного репо (краткосрочный заем средств под залог ценных бумаг), которая была снижена с 15% до 14%.
За снижение активно выступает президент Тайип Эрдоган, считая процентные ставки «бедой народа».
Предыстория
- С сентября центральный банк Турции снизил учетную ставку на 400 базовых пунктов до 15%.
- 25 октября лира упала до рекордно низкого уровня (на тот момент) в 9,85 по отношению к доллару. Это произошло после того, как Эрдоган заявил, что распорядился выслать послов США и девяти других западных стран.
- 23 ноября Эрдоган заявил, что выиграет «экономическую войну за независимость» и это заявление мгновенно обрушило курс лиры до 12,49 за доллар.
- С начала ноября лира обвалилась на 31%.