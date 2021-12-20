Shell хочет перевести немецкие грузовики на топливо из биометана

Скоро грузовики в Германии смогут работать на топливе, частично изготовленном из навоза на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Европы, пишет Bloomberg.

Фото: dailyrecord.co.uk

Royal Dutch Shell Plc собирается начать производство сжиженного природного газа с биокомпонентом в течение следующих двух лет. Shell утверждает, что грузовики, которые будут использовать такое топливо, смогут проехать 1500 километров без дозаправки.

Новый продукт будет производиться в крупнейшем нефтеперерабатывающем комплексе Германии.

Как будут производить топливо

Биометан производится из пищевых отходов и другой органической материи. По словам Shell, она будет использовать навоз, который в любом случае выбрасывал бы метан.

Идея компании состоит в том, чтобы смешать его с топливом, произведенным из природного газа, таким образом создав углеродно-нейтральный продукт. Shell уже рассматривает возможность приобретения или строительства биометановых заводов.