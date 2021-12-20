Всемирный экономический форум в Давосе отложили из-за омикрона

Форум состоится не раньше июня.

Всемирный экономический форум в Давосе отложили из-за омикрона

Всемирный экономический форум (ВЭФ), который должен был пройти в швейцарском Давосе 17-21 января 2022 года, отложен на неопределенный срок в связи с распространением омикрон-варианта коронавируса.

Об этом говорится на сайте ВЭФ.

По предварительным планам, форум могут провести в начале лета 2022 года.

"Отсрочка ежегодной встречи не помешает прогрессу, благодаря продолжению онлайн-встреч лидеров бизнеса, правительств и гражданского общества. Мы с нетерпением будем ожидать очной встречи мировых лидеров", - заявил основатель и президент Всемирного экономического форума Клаус Шваб.

Последний форум в Давосе прошел в январе 2020 года, еще до начала пандемии COVID-19.

В 2021 году форум хотели провести в Сингапуре, но затем все же отменили из-за коронавируса.

Давосский форум – это самый престижный и резонансный ежегодный глобальный саммит. В первый раз он состоялся в 1971 году.

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