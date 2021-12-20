Adidas продала NFT Bored Ape Yacht Club на $23,3 млн

Adidas заработала 5924 ETH (около $23,3 млн по курсу на момент написания) на продаже NFT в коллаборации с проектами Bored Ape Yacht Club (BAYC), GMoney и PunksComic, сообщает ForkLog.

Adidas продала NFT Bored Ape Yacht Club на $23,3 млн
Фото: forklog.com

Всего Adidas подготовила 30?000 NFT в рамках кампании Into the Metaverse.

На раннем этапе было продано 20?000 NFT по 0,2 ETH за каждый. Купить их могли держатели токенов POAP, POAP gmoney, невзаимозаменяемых токенов BAYC, Mutant Ape Yacht Club или Pixel Wallet.

В ходе общей продажи Adidas распространила еще 9620 NFT по 0,2 ETH. Компания сохранила оставшиеся 380 токенов для будущих мероприятий.

Во время раннего этапа выпуск токенов временно приостановили, поскольку держатели NFT Mutant Ape Yacht Club не могли участвовать в нем. Adidas пообещала компенсировать расходы пользователей на комиссии в транзакциях, которые не удалось совершить из-за ошибки.

Что такое NFT-токены

NFT-токены является своеобразным развитием идеи криптовалют, пишет BBC. Как и традиционные цифровые деньги — биткоин или Ethereum — они работают на технологии блокчейн.

Ключевое отличие только в одном: если одна «монета» биткоина, например, ничем не отличается от другой «монеты» биткоина, то каждый NFT может быть уникальным (или иметь ограниченное количество копий). Отсюда и название NFT — non fundgible-token (невзаимозаменяемый токен).

Если у вас есть уникальный NFT-токен, то можно быть уверенным: такого нет больше ни у кого.

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