Ткаченко призвал украинцев тратить "ковидную тысячу" не только на кино, но и на музеи

Министр культуры рассказал, на что тратят средства "еПоддержки".

?Ткаченко призвал украинцев тратить "ковидную тысячу" не только на кино, но и на музеи
Фото: Макс Требухов

Украинцы больше всего тратят средства "еПоддержки" на кино, книги и театры.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Появились первые статистические данные по использованию «Ковидной тысячи» из программы «е Поддержка». Первые три места по использованию денег – именно у культуры и креативных индустрий. Относительно градации. На 1-м месте ожидаемо – кинотеатры. На 2-м с небольшим отрывом – книжные магазины. На третьем – театральные продюсерские агентства", – написал Ткаченко в своем телеграм-канале.

Министр также отметил, что средства также тратят на музыкальные группы, производство и дистрибуцию видеофильмов, на туристические достопримечательности и шоу.

"Те результаты, которые есть на сегодняшний день – впечатляют. Надеюсь, помощь государства культуре и креативным индустриям через оплату услуг вакцинированными гражданами позволит пережить тяжелые времена пандемии", - подчеркнул Ткаченко.

"К сожалению, в списке потраченных «ковидных тысяч» нет музеев. Поэтому напоминаю всем работникам музейного дела о такой важной вещи, как продвижение своих заведений. А украинцев призываю выбрать для своего досуга и поход в музей также", - добавил министр культуры.

Напомним, 19 декабря в Украине официально стартовал проект "еПоддержка", участники которого могут получить 1 тыс. грн за полный курс вакцинации. Пока средства можно получить только с приложением "Дия". Их следует потратить в течение четырех месяцев со дня начисления.

Для получения выплат в программе "еПоддержка" на первом этапе необходимо подать заявку в "Дии" до 29 декабря.

Тысячу гривен с виртуальных карт можно потратить на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, билеты в кино, театр, музей, концертный зал или для поездок внутри страны – на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы, а также на приобретение книг.

13 декабря президент Владимир Зеленский заявил о расширении программы. Он пообещал, что пенсионеры смогут потратить тысячу гривен за вакцинацию на социальные нужды.

По состоянию на 19 декабря, уже более трех миллионов украинцев успешно воспользовались услугой "еПоддержка".

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