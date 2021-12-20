Биржа Стамбула за один час дважды остановила торги из-за резкого падения лиры

Биржа Стамбула дважды приостановила работу после падения турецкой лиры. В ходе торгов в пятницу, 17 декабря, стоимость доллара впервые преодолела отметку в 17 лир, поднявшись на пике до отметки 17,142 лиры, сообщает РБК.

Биржа Стамбула за один час дважды остановила торги из-за резкого падения лиры
Фото: borsaistanbul.com

На фоне такого падения курса национальной валюты главный фондовый индекс Турции BIST 100, отображающий динамику 100 крупнейших компаний страны, рухнул на 6,92%.

«Сработала система приостановки торгов после падения рынков на определенную величину, связанная с главным индексом Стамбульской биржи. Сделки временно прекращены на рынке всех акций нашей биржи», — сообщила биржа.

Через полчаса Стамбульская биржа попыталась возобновить торги, однако падение индекса BIST ускорилось до 8,6% и система автоматической приостановки торгов сработала второй раз, сообщает агентство Anadolu.

Эрдоган не верит экономистам

Курс турецкой лиры упал по отношению к доллару более чем в два раза с начала года. Это следствие неоднозначной политики Центрального банка Турции, который понижает ключевую ставку вопреки растущей инфляции. В четверг, 16 декабря, ЦБ снизил ставку на 100 базисных пунктов — с 15% до 14% годовых.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает против повышения ставок в стране, так как, по его мнению, это ведет к росту инфляции, а не сдерживает ее. Он считает низкие ставки необходимыми для стимулирования роста экономики, экспорта и кредитования в Турции.

Цикл смягчения денежно-кредитной политики в стране продолжается даже несмотря на то, что большинство центральных банков мира начали ужесточать свою политику.

Предыстория

  • С сентября центральный банк Турции снизил учетную ставку на 400 базовых пунктов до 15%.

  • 25 октября лира упала до рекордно низкого уровня (на тот момент) в 9,85 по отношению к доллару. Это произошло после того, как Эрдоган заявил, что распорядился выслать послов США и девяти других западных стран.

  • 23 ноября Эрдоган заявил, что выиграет «экономическую войну за независимость» и это заявление мгновенно обрушило курс лиры до 12,49 за доллар.

  • С начала ноября лира обвалилась на 31%.

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