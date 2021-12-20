Биржа Стамбула за один час дважды остановила торги из-за резкого падения лиры
Биржа Стамбула дважды приостановила работу после падения турецкой лиры. В ходе торгов в пятницу, 17 декабря, стоимость доллара впервые преодолела отметку в 17 лир, поднявшись на пике до отметки 17,142 лиры, сообщает РБК.
На фоне такого падения курса национальной валюты главный фондовый индекс Турции BIST 100, отображающий динамику 100 крупнейших компаний страны, рухнул на 6,92%.
«Сработала система приостановки торгов после падения рынков на определенную величину, связанная с главным индексом Стамбульской биржи. Сделки временно прекращены на рынке всех акций нашей биржи», — сообщила биржа.
Через полчаса Стамбульская биржа попыталась возобновить торги, однако падение индекса BIST ускорилось до 8,6% и система автоматической приостановки торгов сработала второй раз, сообщает агентство Anadolu.
Эрдоган не верит экономистам
Курс турецкой лиры упал по отношению к доллару более чем в два раза с начала года. Это следствие неоднозначной политики Центрального банка Турции, который понижает ключевую ставку вопреки растущей инфляции. В четверг, 16 декабря, ЦБ снизил ставку на 100 базисных пунктов — с 15% до 14% годовых.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает против повышения ставок в стране, так как, по его мнению, это ведет к росту инфляции, а не сдерживает ее. Он считает низкие ставки необходимыми для стимулирования роста экономики, экспорта и кредитования в Турции.
Цикл смягчения денежно-кредитной политики в стране продолжается даже несмотря на то, что большинство центральных банков мира начали ужесточать свою политику.
Предыстория
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С сентября центральный банк Турции снизил учетную ставку на 400 базовых пунктов до 15%.
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25 октября лира упала до рекордно низкого уровня (на тот момент) в 9,85 по отношению к доллару. Это произошло после того, как Эрдоган заявил, что распорядился выслать послов США и девяти других западных стран.
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23 ноября Эрдоган заявил, что выиграет «экономическую войну за независимость» и это заявление мгновенно обрушило курс лиры до 12,49 за доллар.
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С начала ноября лира обвалилась на 31%.