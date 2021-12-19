Услугой еПоддержка воспользовались уже более 3 млн украинцев, – Федоров

Чаще всего "тысячу за вакцинацию" тратили на книги и билеты в кинотеатры.

Уже более трех миллионов украинцев успешно воспользовались услугой еПоддержка.

Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, большинство из них уже получили деньги.

Федоров объяснил, что Монобанк, Альфа-банк и А-банк начали выплачивать по тысяче ранее вакцинированным. Клиенты других присоединившихся к проекту банков получат их в течение 10 дней.

По данным главы Минцифры, чаще всего украинцы тратили эти деньги на покупку книг и билетов в кинотеатры. Чуть меньше – на ж/д билеты.

"Напомню, что предварительно проект рассчитан на один год, поэтому все точно успеют. Не забывайте обновлять программу "Дия", после получения супер-удобной и быстрой услуги – ставить 5 звезд в маркете", – призвал Михаил Федоров.

Напомним, сегодня, 19 декабря, в Украине официально стартовал проект єПоддержка, участники которого могут получить 1000 грн. за полный курс вакцинации.

В настоящее время тысячу за вакцинацию можно получить только с приложением "Дия". Денежные средства нужно потратить в течение четырех месяцев со дня начисления.

Зарегистрированные в "Дии" после проверки на соответствие установленным критериям могут открыть виртуальный счет в онлайн-банке, получить на него деньги и потратить их на покупку услуги у участвующего в программе субъекта.

Все подозрительные ситуации и выплаты будет отслеживать киберполиция. Для получения выплат в программе "еПоддержка" на первом этапе нужно подать заявку в "Дии" до 29 декабря.

Тысячу гривень с виртуальных карт можно потратить на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, билеты в кино, театр, музей, концертный зал или для поездок внутри страны – на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы, а также на приобретение книг.

13 декабря президент Владимир Зеленский заявил о расширении программы. Он пообещал, что пенсионеры смогут потратить тысячу гривень за вакцинацию на социальные нужды.