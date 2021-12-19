Услугой еПоддержка воспользовались уже более 3 млн украинцев, – Федоров

Чаще всего "тысячу за вакцинацию" тратили на книги и билеты в кинотеатры.

Услугой еПоддержка воспользовались уже более 3 млн украинцев, – Федоров
Фото: rupor.com.ua

Уже более трех миллионов украинцев успешно воспользовались услугой еПоддержка.

Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, большинство из них уже получили деньги.

Федоров объяснил, что Монобанк, Альфа-банк и А-банк начали выплачивать по тысяче ранее вакцинированным. Клиенты других присоединившихся к проекту банков получат их в течение 10 дней.

По данным главы Минцифры, чаще всего украинцы тратили эти деньги на покупку книг и билетов в кинотеатры. Чуть меньше – на ж/д билеты.

"Напомню, что предварительно проект рассчитан на один год, поэтому все точно успеют. Не забывайте обновлять программу "Дия", после получения супер-удобной и быстрой услуги – ставить 5 звезд в маркете", – призвал Михаил Федоров.

Напомним, сегодня, 19 декабря, в Украине официально стартовал проект єПоддержка, участники которого могут получить 1000 грн. за полный курс вакцинации.

В настоящее время тысячу за вакцинацию можно получить только с приложением "Дия". Денежные средства нужно потратить в течение четырех месяцев со дня начисления.

Зарегистрированные в "Дии" после проверки на соответствие установленным критериям могут открыть виртуальный счет в онлайн-банке, получить на него деньги и потратить их на покупку услуги у участвующего в программе субъекта.

Все подозрительные ситуации и выплаты будет отслеживать киберполиция. Для получения выплат в программе "еПоддержка" на первом этапе нужно подать заявку в "Дии" до 29 декабря.

Тысячу гривень с виртуальных карт можно потратить на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, билеты в кино, театр, музей, концертный зал или для поездок внутри страны – на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы, а также на приобретение книг.

13 декабря президент Владимир Зеленский заявил о расширении программы. Он пообещал, что пенсионеры смогут потратить тысячу гривень за вакцинацию на социальные нужды.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Минэкономики снизило предельные цены на бензин и дизтопливо. Как изменятся цены на АЗСМинэкономики снизило предельные цены на бензин и дизтопливо. Как изменятся цены на АЗС
НБУ принял решение по процентам с микрокредитовНБУ принял решение по процентам с микрокредитов
Транзит газа через ГТС Украины Газпромом завершенТранзит газа через ГТС Украины Газпромом завершен
Владелец Новой почты осудил украинцевВладелец Новой почты осудил украинцев
В Раде поддержали закон о развитии фондового рынка и запрете финансовых пирамидВ Раде поддержали закон о развитии фондового рынка и запрете финансовых пирамид
Блок рекламы


Похожие новости
Налоги для украинцев вырастут с 1 января: Зеленский подписал "ресурсный" законНалоги для украинцев вырастут с 1 января: Зеленский подписал "ресурсный" закон
Владелец Новой почты осудил украинцевВладелец Новой почты осудил украинцев
На "тысячу за вакцинацию" заявки подали более полумиллиона украинцев за два дняНа "тысячу за вакцинацию" заявки подали более полумиллиона украинцев за два дня
На аукционе ОВГЗ 7 декабря наиболее популярны были короткие бумаги. В бюджет привлекли 16 миллиардовНа аукционе ОВГЗ 7 декабря наиболее популярны были короткие бумаги. В бюджет привлекли 16 миллиардов
В 2021 году более 130 тысяч украинцев воспользовались правом на налоговую скидкуВ 2021 году более 130 тысяч украинцев воспользовались правом на налоговую скидку
Падение фондового рынка перерастет в более глубокую коррекцию — экспертПадение фондового рынка перерастет в более глубокую коррекцию — эксперт
ЕИБ инвестировал в Украину более 7 миллиардов евроЕИБ инвестировал в Украину более 7 миллиардов евро
Зарплаты в IT стали ниже: каким программистам теперь предлагают более низкие суммыЗарплаты в IT стали ниже: каким программистам теперь предлагают более низкие суммы
Минобороны отменило конкурсы на аренду более 6 тысяч гектаров землиМинобороны отменило конкурсы на аренду более 6 тысяч гектаров земли
Банки заработали более 58 миллиардов гривен с начала года — НБУБанки заработали более 58 миллиардов гривен с начала года — НБУ
Последние новости
Подгружаем последние новости