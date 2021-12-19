Аукцион по продаже "ОГХК" сорвался в третий раз

Одна из двух поданных заявок была отклонена из-за того, что не отвечала требованиям законодательства.

Фонд госимущества получил две заявки на участие в запланированном на 20 декабря аукционе по приватизации "Объединенной горно-химической компании". Одна из заявок не отвечала требованиям действующего законодательства, поэтому аукцион признан несостоявшимся.

Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.

"Таким образом, торги не могут быть проведены при наличии только одного участника. Дата проведения аукциона ОГХК будет определена отдельно", - отметили в Фонде.

Напомним, АО "Объединенная горно-химическая компания" – первый объект крупной приватизации, который выставлен на аукцион после ее разблокировки. Однако сроки приватизации откладывались несколько раз. В июне глава ФГИ заявлял, что на ОГХК претендуют более 10 компаний.

Однако назначенный на 31 августа аукцион отменили из-за допуска к конкурсу только одного участника. Торги были перенесены на 29 октября, но ситуация повторилась. Тогда ОГХК выставили на торги по той же стартовой цене 3,7 млрд грн, шаг аукциона – 50 млн грн.

В ноябре в интервью LB.ua глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко рассказал, что в случае гарантий правительства стоимость ОГХК может вырасти на десятки миллионов долларов. По его словам, несколько международных компаний подали заявки, подписали договоры о неразглашении и получили доступ ко всей информации. "29 инвесторов, из которых 15 – иностранные, говорят, что актив хороший, но они хотят определенных гарантий защиты крупных инвестиций от правительства Украины", – сказал тогда Сенниченко. Однако подчеркнул, что не берется прогнозировать, придут ли инвесторы на аукцион, если гарантий не будет.

ОГХК – государственное предприятие, один из крупнейших в мире производителей титанового сырья. В его структуру входят Вольногорский горно-металлургический комбинат и Иршанский горно-обогатительный комбинат.