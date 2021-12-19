НКРЭКУ сертифицировала "Укрэнерго" как оператора системы передачи европейского типа по модели ISO

Это ключевой шаг по интеграции энергорынков Украины и Европейского Союза.

НКРЭКУ сертифицировала "Укрэнерго" как оператора системы передачи европейского типа по модели ISO
Фото: kp.ua

Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг сертифицировала ЧАО "НЭК "Укрэнерго" как оператора системы передачи европейского типа по системе ISO. Решение было принято согласно рекомендациям Секретариата Энергетического сообщества.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"Сертификация «Укрэнерго» – это один из ключевых шагов к предстоящей синхронизации украинской энергосистемы с европейской ENTSO-E и дальнейшей интеграции энергорынков Украины и ЕС. Интеграция энергорынков будет взаимовыгодным процессом, поскольку это будет способствовать стабильности европейской энергосистемы и позволит развивать мощности энергосистемы Украины", – прокомментировал решение НКРЭКУ министр энергетики Герман Галущенко.

Как пояснил глава правления компании Владимир Кудрицкий, сертификация означает, что деятельность НЭК "Укрэнерго" отвечает европейским требованиям к прозрачности и независимости операторов системы передачи.

"Ведь теперь перед нашей компанией открыт прямой путь к официальному членству в организации ENTSO-E. Это значит, что параллельно с подготовкой к синхронизации украинской энергосистемы с европейской, которая запланирована на 2023 год, мы сможем официально стать частью европейского объединения лучших ОСП Европы", – отметил Кудрицкий.

Также сертификация открывает прямой путь к официальному членству "Укрэнерго" в организации ENTSO-E, объединяющей 42 оператора системы передачи из 35 стран Европы. Наличие сертификата является главной предпосылкой для его приобретения, сообщает пресс-служба компании.

"Это будет означать, что для "Укрэнерго" еще до перехода на параллельную работу с европейской сетью откроется возможность стать причастным к формированию внутренних политик ENTSO-E", - подытожил глава "Укрэнерго".

Сертификация оператора системы передачи (ОСП) предусмотрена Законом Украины "О рынке электрической энергии" и Директивой ЕС 2009/72/EC3, которая обязательна к имплементации в украинское законодательство.

Получение сертификата на соответствие нормам Третьего энергопакета ЕС – процесс, который прошли все без исключения европейские операторы континентальной Европы.

"Объединение ОЭС Украины и ENTSO-E в 2023 году – стратегическая цель, достижение которой позволит нашей стране обрести энергетическую независимость, обеспечить дальнейшее развитие возобновляемых источников энергии, декарбонизацию экономики и повышение безопасности поставок электроэнергии", – отметили в "Укрэнерго".

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