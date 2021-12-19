"Тысяча за вакцинацию": Киберполиция будет отслеживать все подозрительные выплаты

Проект реализуется только в "Действии", отметили в Минцифре.

Проект "естьПоддержка", участники которого могут получить 1000 грн за полный курс вакцинации, реализуется только в программе "Действие".

Это в соцсети Facebook подчеркнул министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Киберполиция будет внимательно отслеживать все подозрительные ситуации и выплаты, отметил он.

“Программа реализуется исключительно в приложении "Действие". Поэтому не ведитесь на мошенников”, – написал министр.

Потратить деньги на категории товаров и услуг, которых нет в перечне, перевести их на другую карту, снять наличными будет невозможно.

"Вы получаете деньги на 4 месяца. Если за это время вы их не потратите, счет закроют", – рассказал глава ведомства.

Расплачиваться можно будет онлайн и офлайн, но только на указанные категории украинского бизнеса. Банки будут распознавать ее при оплате картой с помощью МСС-кодов. Это код, который присваивается торговой точке и характеризует направление бизнеса. В случае оплаты картой "естьПоддержка" он должен совпадать с одним из кодов, указанных в постановлении.

Напомним, сегодня, 19 декабря, в Украине официально стартовал проект "естьПоддержка", участники которого могут получить 1000 грн. за полный курс вакцинации.

8 декабря закон о направлении средств на программу "естьПоддержка" был подписан президентом. 1000 гривен с виртуальных карт можно потратить на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, билеты в кино, театр, музей, концертный зал или для поездок внутри страны – на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы, а также на приобретение книг.

Зарегистрированные в "Действии" после проверки на соответствие установленным критериям могут открыть виртуальный счет в онлайн-банке, получить на него деньги и потратить их на покупку услуги у участвующего в программе субъекта.

Денежные средства нужно потратить в течение четырех месяцев со дня начисления.

Для получения выплат в программе "естьПоддержка" на первом этапе нужно подать заявку в "Действие" до 29 декабря.

В настоящее время тысячу за вакцинацию сначала можно получить только с приложением "Действие".

13 декабря президент Владимир Зеленский заявил о расширении программы. Он пообещал, что пенсионеры смогут потратить тысячу гривен за вакцинацию на социальные нужды.