Всемирный банк выделил Украине 300 млн евро на политику развития

Средства будут использованы для смягчения последствий пандемии COVID-19.

Всемирный банк выделил Украине 300 млн евро на политику развития
Фото: ABS-CBN News

Совет исполнительных директоров Мирового банка одобрил второй заем на разработку политики восстановления экономики для Украины в размере 300 млн. евро.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу банка.

"Данные средства будут использованы для поддержки критических для экономического восстановления и роста страны реформ, а также для смягчения последствий пандемии COVID-19", - говорится в релизе.

Отмечается, что этим займом Всемирный банк поддерживает ключевые реформы в Украине: демонополизацию экономики и укрепление антикоррупционных институтов; развитие рынка земли и кредитного рынка, включая расширение доступа к финансированию для мелких фермеров; укрепление системы социальной защиты для пожилых людей с целью смягчения влияния пандемии COVID-19.

"В условиях высокого уровня уязвимости экономики в Украине продолжается медленное и неустойчивое восстановление после потрясения в результате COVID-19. Мы надеемся, что этот заем предоставит необходимую поддержку реформам, направленным на содействие сильному и инклюзивному восстановлению", - отметил региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Арупа Банерджи.

Банк напомнил, что первый подобный кредит на сумму $350 млн был утвержден в июне 2020 г. для поддержки запуска земельной реформы, а также для помощи правительству Украины в обеспечении роста аграрного сектора и инвестиций в сельское хозяйство. Также необходимо было защитить наиболее уязвимые слои населения от экономического потрясения, вызванного пандемией.

Напомним, заем на политику развития является частью усиленной поддержки Мирового банка Украины, направленной на преодоление последствий COVID-19 и дополняет одобрение дополнительного финансирования в размере $150 млн для проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинацию в Украине", утвержденного 10 декабря этого года.

В целом с начала пандемии Всемирный банк предоставил Украине $2,3 млрд для бюджетной поддержки и инвестиционных проектов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Минэкономики снизило предельные цены на бензин и дизтопливо. Как изменятся цены на АЗСМинэкономики снизило предельные цены на бензин и дизтопливо. Как изменятся цены на АЗС
НБУ принял решение по процентам с микрокредитовНБУ принял решение по процентам с микрокредитов
Торговая сеть АТБ показала стоимость пластиковых пакетовТорговая сеть АТБ показала стоимость пластиковых пакетов
Транзит газа через ГТС Украины Газпромом завершенТранзит газа через ГТС Украины Газпромом завершен
Владелец Новой почты осудил украинцевВладелец Новой почты осудил украинцев
Блок рекламы


Похожие новости
Сегодня в Украине официально стартовал проект "Тысяча за вакцинацию"Сегодня в Украине официально стартовал проект "Тысяча за вакцинацию"
Налоги в Украине переписали для сферы ITНалоги в Украине переписали для сферы IT
Цены на газ в Европе впервые с октября приблизились к $1400Цены на газ в Европе впервые с октября приблизились к $1400
Немецкие банки планируют открыть доступ к криптовалютамНемецкие банки планируют открыть доступ к криптовалютам
Нацбанк разрешил Ярославскому получить контроль над страховой компанией «Оранта»Нацбанк разрешил Ярославскому получить контроль над страховой компанией «Оранта»
Впервые швейцарский банк предложил клиентам инвестиции в EthereumВпервые швейцарский банк предложил клиентам инвестиции в Ethereum
Из-за сбоя в Ощадбанке его клиенты не могли воспользоваться сервисом BankIDИз-за сбоя в Ощадбанке его клиенты не могли воспользоваться сервисом BankID
Инфляция в Украине. В Нацбанке рассказали, что происходит с ценамиИнфляция в Украине. В Нацбанке рассказали, что происходит с ценами
Украинцы жалуются, что банки не хотят открывать им спецсчета для одноразовых деклараций — НБУУкраинцы жалуются, что банки не хотят открывать им спецсчета для одноразовых деклараций — НБУ
Сбербанк сменил название на Международный резервный банкСбербанк сменил название на Международный резервный банк
Последние новости
Подгружаем последние новости