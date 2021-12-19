Всемирный банк выделил Украине 300 млн евро на политику развития

Совет исполнительных директоров Мирового банка одобрил второй заем на разработку политики восстановления экономики для Украины в размере 300 млн. евро.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу банка.

"Данные средства будут использованы для поддержки критических для экономического восстановления и роста страны реформ, а также для смягчения последствий пандемии COVID-19", - говорится в релизе.

Отмечается, что этим займом Всемирный банк поддерживает ключевые реформы в Украине: демонополизацию экономики и укрепление антикоррупционных институтов; развитие рынка земли и кредитного рынка, включая расширение доступа к финансированию для мелких фермеров; укрепление системы социальной защиты для пожилых людей с целью смягчения влияния пандемии COVID-19.

"В условиях высокого уровня уязвимости экономики в Украине продолжается медленное и неустойчивое восстановление после потрясения в результате COVID-19. Мы надеемся, что этот заем предоставит необходимую поддержку реформам, направленным на содействие сильному и инклюзивному восстановлению", - отметил региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Арупа Банерджи.

Банк напомнил, что первый подобный кредит на сумму $350 млн был утвержден в июне 2020 г. для поддержки запуска земельной реформы, а также для помощи правительству Украины в обеспечении роста аграрного сектора и инвестиций в сельское хозяйство. Также необходимо было защитить наиболее уязвимые слои населения от экономического потрясения, вызванного пандемией.

Напомним, заем на политику развития является частью усиленной поддержки Мирового банка Украины, направленной на преодоление последствий COVID-19 и дополняет одобрение дополнительного финансирования в размере $150 млн для проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинацию в Украине", утвержденного 10 декабря этого года.

В целом с начала пандемии Всемирный банк предоставил Украине $2,3 млрд для бюджетной поддержки и инвестиционных проектов.