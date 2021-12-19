Сегодня в Украине официально стартовал проект "Тысяча за вакцинацию"

Заявку необходимо подать в период с 19 по 29 декабря включительно.

Сегодня, 19 декабря, официально стартует проект естьПоддержка, участники которого могут получить 1000 грн за полный курс вакцинации.

Об этом напомнили в Минцифре.

“Обновляйте приложение и присоединяйтесь также, чтобы подать заявку на получение 1000 грн в приложении Действие в несколько щелчков. Для этого нужно быть гражданином Украины в возрасте от 18 лет и иметь "зеленый" сертификат о вакцинации в приложении "Действие", - говорится в сообщении.

Чтобы подать заявку на выплату, нужно оформить специальную карточку "поддержка" в одном из банков-партнеров. Далее – авторизоваться и обновить до последней версии приложение "Действие" и убедиться, что в приложении вы имеете “зеленый” COVID-сертификат.

В разделе «Услуги» необходимо выбрать пункт «Поддержка», а затем выбрать карту для оплаты

"Ожидайте зачисление средств от Минэкономики в течение 10 дней", - отметили в ведомстве.

Заявку необходимо подать в период с 19 по 29 декабря включительно. Деньги можно потратить на книги, спортзал билеты в кино, театр, музеи, концерты или спортзал билеты в кино, театр, музеи, концерты или на перевозку в пределах Украины.

Напомним, 8 декабря закон о направлении средств на программу "естьПоддержка" был подписан президентом. 1000 гривен с виртуальных карточек можно потратить на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, билеты в кино, театр, музей, концертный зал или для поездок внутри страны – на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы, а также на приобретение книжек.

Зарегистрированные в "Действии" после проверки на соответствие установленным критериям могут открыть виртуальный счет в онлайн-банке, получить на него деньги и потратить их на покупку услуги у участвующего в программе субъекта.

Денежные средства нужно потратить в течение четырех месяцев со дня начисления.

Для получения выплат в программе "Поддержка" на первом этапе нужно подать заявку в "Действии" до 29 декабря.

В данный момент тысячу за вакцинацию сначала можно получить только с приложением "Действие".

13 декабря президент Владимир Зеленский заявил о расширении программы. Он пообещал, что пенсионеры смогут потратить тысячу гривен за вакцинацию на социальные нужды.