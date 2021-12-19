Налоги для украинцев вырастут с 1 января: Зеленский подписал "ресурсный" закон

Президент Владимир Зеленский подписал "ресурсный" законопроект №5600. Он предусматривает введение и повышение налоговых сборов по многим статьям. Власть надеется, что новые налоги помогут принести в бюджеты всех уровней дополнительно 50 миллиардов гривен.

Зеленский подписал “ресурсный“ закон: налоги вырастут на 50 миллиардов

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений" вступит в силу уже с 1 января. Следовательно, многим предпринимателям придется рассчитывать на то, что с нового года им нужно будет уплатить в казну больше налогов.

По словам главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, законопроект №5600 оказался самым тяжелым в уходящем году. После первого чтения в него было подано более 11 тысяч поправок и предложений. Верховной Раде пришлось применить процедуру, при которой от каждой депутатской фракции можно было подать не более 5 правок в этот законопроект.

Зеленский подписал “ресурсный“ закон: налоги вырастут на 50 миллиардов

В итоге 30 ноября депутаты проголосовали законопроект во втором чтении. А вчера, 18 декабря, он был подписан президентом.

Согласно подписанному закону, с 1 января 2022 года вступят в силу такие изменения:

  • Вводится минимальное налоговое обязательство на государственную и коммунальную землю в размере 1,4 тысячи гривен в год. Агропроизводителям, которые и так платят больше, нет причин для беспокойства. Для них налоги не вырастут.
  • Устанавливается 18-процентный налог на доходы от продажи сельхозсырья на сумму, превышающую 12 минимальных зарплат.
  • Предприниматели 4 группы, которые занимаются разведением домашней птицы (кроме кур), исключаются из плательщиков единого налога.
  • Вводится 18%-й налог на продажу недвижимости при продаже физлицом третьего и более объектов недвижимости в течение одного года.
  • Отменяются или ограничиваются права на выезд из страны руководителей юридических лиц или постоянных представительств нерезидентов-должников, которые имеют налоговый долг.
  • Втрое (до 30 гривен за тонну) повышаются ставки экологического налога на выбросы углекислого газа.
  • Ставка рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, рентной платы за специальное использование воды и рентной платы за специальное использование лесных ресурсов увеличивается на 14,5%.
  • Увеличатся ставки акцизного налога на алкоголь и сигареты.

Напомним, при этом так называемый "налог на огород" не нужно будет платить владельцам дачных и приусадебных участков, а также владельцам участков площадью менее 0,5 га, расположенных за пределами населенных пунктов.


Марченко Любов, Тудей

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