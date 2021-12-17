НКРЭКУ отменила штраф в почти 1,2 млн гривень для "Нафтогаза"

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила штраф в размере почти 1,2 млн гривень, ранее наложенный на НАК "Нафтогаз Украины". Причиной такого решения стал недопуск представителей комиссии к проверкам.

Соответствующее решение НКРЭКУ приняла на заседании 17 декабря, сообщает "Укринформ".

Регулятор заменил штрафные санкции предостережением недопущения в дальнейшем нарушения лицензионных требований и законодательства. Кроме того, НКРЭКУ проведет внеплановые проверки Нафтогаза.

НКРЭКУ 3 декабря оштрафовала Нафтогаз на почти 1,16 млн грн из-за недопуска представителей регулятора к проверкам компании. НАК "Нафтогаз Украины" назвала решение регулятора оштрафовать компанию "по меньшей мере странным".