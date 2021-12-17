В Украину прибыли еще два судна с углем из Колумбии и США

По состоянию на середину декабря 2021 года есть договоренность об импорте в Украину восьми судовых партий с углем из США и Колумбии общим объемом почти 545 тыс. тонн.

В Украину прибыли два очередных судна класса "Панамакс" с импортным углем общим объемом 131 тыс. тонн.

Об этом сообщается в пресс-релизе "ДТЭК Энерго".

Отмечается, что первое судно с 55 тыс. тонн угля из Колумбии уже причалило в порт ТИС сегодня в середине дня. Второе судно с 76 тыс. тонн топлива из США должно швартоваться в порту "Южный" сегодня ночью.

Согласно пресс-релизу, на середину декабря 2021 года компания договорилась об импорте в Украину восьми судовых партий с углем из США и Колумбии общим объемом почти 545 тыс. тонн.

В ноябре президент Владимир Зеленский анонсировал прибытие в Украину семи кораблей "Панамакс", в связи с чем, по его словам, дефицита электроэнергии и ограничения ее потребления не ожидается. Импортером этого угля выступила ДТЭК Рината Ахметова.

Напомним, что 20 ноября в Украину прибыло первое из семи законтрактованных ДТЭК судов с углем из США и Колумбии. Судно класса "Панамакс" причалило в порт "Южный". Объем первой поставки составил 60,5 тыс. тонн.

Второе судно класса "Панамакс" с американским углем прибыло в Украину 5 декабря.

Ожидается, что все партии прибудут в Украину в течение ноября 2021 - января 2022 года.