Национальная цифровая библиотека может быть запущена в начале 2022 года.

Приложение работает в тестовом режиме, но есть проблема с закупкой электронных книг.

Национальная цифровая библиотека может быть запущена в начале 2022 года.
Фото: Прес-служба Форум Видавців / Vitaliy Hrabar / Фотоагентство LUFA

Директор Украинского института книги Александра Коваль заявила, что национальная цифровая библиотека уже работает в тестовом режиме. Ее собираются запустить в начале 2022 года.

Об этом она сказала в эфире Украинского радио.

"Мы надеемся, что проект будет завершен в этом году или в первых месяцах следующего. Речь идет о библиотеке электронных изданий в виде электронных приложений, которые можно будет загружать на телефон. Сейчас приложение работает в тестовом режиме. Однако есть проблема с закупкой электронных книг, ведь легальных книг на нашем рынке есть не так много. Во-вторых, есть определенные проблемы с уплатой роялти за прочтение, ведь мы - государственное учреждение и должны четко соблюдать все установленные правила закона "О публичных закупках". Однако мы пытаемся сейчас этот вопрос решить" , – рассказала Коваль.

Напомним, что в начале осени 2021 года Верховная Рада приняла в первом чтении новую редакцию закона "О библиотеках и библиотечном деле".

Он предполагает создание Национальной электронной библиотеки как единого информационного ресурса, где будут представлены в открытом доступе документы, составляющие культурное достояние украинского народа.

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