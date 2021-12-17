Производитель беспилотников DJI попал под санкции США

Компанию подозревают в причастности к притеснению уйгуров.

Министерство финансов США в четверг, 16 декабря, ввело санкции против восьми технологических компаний из Китая. В санкционный список попал, в частности, производитель беспилотников DJI – компания SZ DJI Technology Co., Ltd.

Об этом сообщается на сайте американского минфина.

DJI вместе с другими компаниями наказали за "поддержку биометрического наблюдения и отслеживания этнических и религиозных меньшинств в Китае, в частности, мусульманского уйгурского меньшинства в Синьцзяне".

Санкции подразумевают запрет на торговлю ценными бумагами, связанными с этими компаниями.

Кроме DJI, в санкционный список попали:

Cloudwalk Technology Co., Ltd. (разработчик программного обеспечения для распознавания лиц)

Dawning Information Industry Co., Ltd. (Sugon, производитель суперкомпьютеров)

Leon Technology Company Limited (разработчик программного обеспечения и решений в области телекоммуникаций)

Megvii Technology Limited (разработчик программного обеспечения для распознавания лиц и машинного обучения)

Netposa Technologies Limited (разработчик систем видеонаблюдения)

Xiamen Meiya Pico Information Co., Ltd. (разработчик программного обеспечения для отслеживания запретного контента на смартфонах)

Yitu Limited (разработчик программного обеспечения для распознавания лиц)