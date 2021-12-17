Производитель беспилотников DJI попал под санкции США
Компанию подозревают в причастности к притеснению уйгуров.
Министерство финансов США в четверг, 16 декабря, ввело санкции против восьми технологических компаний из Китая. В санкционный список попал, в частности, производитель беспилотников DJI – компания SZ DJI Technology Co., Ltd.
Об этом сообщается на сайте американского минфина.
DJI вместе с другими компаниями наказали за "поддержку биометрического наблюдения и отслеживания этнических и религиозных меньшинств в Китае, в частности, мусульманского уйгурского меньшинства в Синьцзяне".
Санкции подразумевают запрет на торговлю ценными бумагами, связанными с этими компаниями.
Кроме DJI, в санкционный список попали:
- Cloudwalk Technology Co., Ltd. (разработчик программного обеспечения для распознавания лиц)
- Dawning Information Industry Co., Ltd. (Sugon, производитель суперкомпьютеров)
- Leon Technology Company Limited (разработчик программного обеспечения и решений в области телекоммуникаций)
- Megvii Technology Limited (разработчик программного обеспечения для распознавания лиц и машинного обучения)
- Netposa Technologies Limited (разработчик систем видеонаблюдения)
- Xiamen Meiya Pico Information Co., Ltd. (разработчик программного обеспечения для отслеживания запретного контента на смартфонах)
- Yitu Limited (разработчик программного обеспечения для распознавания лиц)
Напомним, что в начале декабря США объявили о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады-2022 в Пекине из-за притеснения уйгуров в Китае.