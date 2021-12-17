В Нафтогазе признали, что не смогут долго удерживать низкие цены на газ для населения

За последний год цены на природный газ в Европе выросли в семь раз.

У НАК "Нефтегаз Украины" не хватит надолго собственного ресурса, чтобы покрывать разницу между рыночной стоимостью газа и действующими тарифами. Пока население платит за газ 8 грн за кубометр, тогда как рыночная цена газа составляет 45 грн.

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"За последний год – за один только год! – цены на природный газ в Европе выросли в семь раз. Сейчас государство, национальная компания делают так, чтобы люди не платили больше в семь раз. Сделали так, чтобы за тепло люди платили столько же, сколько платили в прошлом году. На газ цена розничная - 8 грн. При том, что рыночная цена - 45 грн. Разница, которую фактически экономят украинские потребители, - это все ресурс НАК "Нафтогаз". 7,42 грн для нужд населения - эта разница колоссальная. Это десятки миллиардов гривень только этого отопительного сезона", - сказал Витренко.

Он отметил, что при столь высоких ценах "Нафтогаз" долго не сможет покрывать разницу.

"Мы честно говорим, что, если сохранятся такие цены, мы как национальная компания не сможем покрывать такую разницу. Поэтому это будет серьезный разговор внутри страны: с депутатами, фактически голосующими за бюджет, которые определяют источники и использование средств, с потребителями, с украинцами. Мы действительно будем вместе садиться и решать, как проживать", - сказал Витренко.

Напомним, во время заседания Конгресса местных и региональных властей 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду не будут расти ни для населения, ни для бюджетных учреждений.