Рада приняла законопроект о локализации

За проголосовали 323 депутата.

Рада приняла законопроект о локализации
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Верховная Рада приняла так называемый законопроект о локализации. За документ №3739, который вносит изменения в закон "О публичных закупках" по созданию предпосылок устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности, проголосовали 323 народных депутата, объявил глава ВР Руслан Стефанчук.

Законопроект вводит определение степени локализации производства – показателя местной составляющей в удельной стоимости сырья, материалов, узлов, агрегатов, деталей, составных частей и комплектующих изделий, работ, услуг и других составляющих отечественного производства в себестоимости товара, являющегося предметом закупки в области машиностроения.

Сроком на 10 лет устанавливается обязательная степень локализации при осуществлении закупок продукции транспортного, энергетического машиностроения и коммунальной техники стоимостью от 200 тысяч гривен: в 2022 году – 10%; в 2023 году – 15%; в 2024 году – 20%; в 2025 году – 25%; в 2026 году – 30%; в 2027 году – 35%; с 2028 года до дня завершения 10-летнего срока действия этого пункта – 40%.

Степень локализации будет определять изготовитель товара и будет подтверждать Уполномоченный орган по соответствующей формуле.

Ожидается, что документ будет способствовать макрофинансовой стабилизации, ускорению экономического развития через создание локализованных предприятий, сообщил в блоге на "Цензор.нет" член Регламентного комитета Павел Фролов. В то же время документ предусматривает, что Кабмин по согласованию с профильным комитетом ВР может ежегодно, не позднее 31 октября, изменять степень локализации производства на следующий календарный год до 5% в сторону уменьшения или до 10% в сторону увеличения по каждому отдельному товару, являющемуся предметом закупки.



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