"Северный поток - 2" не будет сертифицирован до лета 2022 года

Nord Stream 2 AG создает немецкую "дочку".

"Северный поток - 2" не будет сертифицирован до лета 2022 года
Фото: Nord Stream 2/Axel Schmidt

Процесс сертификации роSSийского газопровода "Северный поток – 2" затянется до лета 2022 года.

Об этом сообщил в четверг, 16 декабря, президент немецкого сетевого агентства Bundesnetzagentur (BNetzA) Йохен Хоманн.

"В первой половине [2022 года] решений не будет", – цитирует его агентство Reuters.

Сертификацию "Северного потока – 2" приостановили из-за швейцарской регистрации компании Nord Stream 2 AG. Оператором газопровода должно быть немецкое юридическое лицо, и, по словам Хоманна, Nord Stream 2 AG начала процесс создания дочерней компании в Германии в соответствии с требованиями местного законодательства.

Процесс будет на паузе, пока не завершится передача основных активов и персонала в дочернее предприятие. Решение немецкого регулятора потом еще предстоит рассмотреть Европейской комиссии.

Nord Stream 2 AG – проектная компания, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода "Северный поток - 2". Штаб-квартира компании находится в городе Цуг, Швейцария. Основателем Nord Stream 2 AG является Gazprom International Projects LLC, дочерняя компания ПАО "Газпром".

Напомним, что в сентябре 2021 года немецкий регулятор Bundesnetzagentur начал процесс сертификации газопровода "Северный поток – 2". На рассмотрение этого вопроса у агентства было четыре месяца.

Проект "Северный поток-2" предполагает работу двух нитей газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию. После достройки "Северного потока" РоSSия получила инфраструктуру для транзита газа в Западную Европу полностью в обход Украины.

По правилам газовой директивы ЕС, половина пропускной мощности "Северного потока - 2" должна быть зарезервирована для альтернативных поставщиков. Впрочем, по словам министра энергетики Германа Галущенко, даже если газопровод будет работать не в полную мощность, он может сократить транзит через Украину до критически низкого уровня в 18 млрд кубометров газа.

Текущий транзитный контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" действует до конца 2024 года и обязывает РоSSию транспортировать через Украину минимум 40 млрд кубометров газа в год.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Минэкономики снизило предельные цены на бензин и дизтопливо. Как изменятся цены на АЗСМинэкономики снизило предельные цены на бензин и дизтопливо. Как изменятся цены на АЗС
Парниковые овощи взлетят в цене: в Украине останавливается производство тепличной продукцииПарниковые овощи взлетят в цене: в Украине останавливается производство тепличной продукции
Словацкая компания Nafta International купила газовое месторождение на ЗакарпатьеСловацкая компания Nafta International купила газовое месторождение на Закарпатье
Налоговая амнистия: у граждан проверят все доходы за четверть столетияНалоговая амнистия: у граждан проверят все доходы за четверть столетия
Торговая сеть АТБ показала стоимость пластиковых пакетовТорговая сеть АТБ показала стоимость пластиковых пакетов
Блок рекламы


Похожие новости
10 самых больших экономических рисков 2022 года по версии Bloomberg10 самых больших экономических рисков 2022 года по версии Bloomberg
Бюджет Киева на 2022 год предусматривает 69 миллиардов доходовБюджет Киева на 2022 год предусматривает 69 миллиардов доходов
В этом году сумма иностранных инвестиций будет рекордной за последние 5 лет, – ШмыгальВ этом году сумма иностранных инвестиций будет рекордной за последние 5 лет, – Шмыгаль
Тысячу за вакцинацию сначала можно будет получить только с приложением "Дия": как это сделатьТысячу за вакцинацию сначала можно будет получить только с приложением "Дия": как это сделать
Конгресс США может не успеть выделить $52 млрд на поддержку полупроводниковой отрасли до конца годаКонгресс США может не успеть выделить $52 млрд на поддержку полупроводниковой отрасли до конца года
Украинцы могут вернуть часть уплаченных налогов на банковскую карту до конца 2021 годаУкраинцы могут вернуть часть уплаченных налогов на банковскую карту до конца 2021 года
Тариф на отопление для киевлян, проживающих в многоэтажках, будет нижеТариф на отопление для киевлян, проживающих в многоэтажках, будет ниже
Сколько Кабмин планирует взять в долг в 2022 годуСколько Кабмин планирует взять в долг в 2022 году
С начала года финкомпании заработали 5 миллиардов прибыли — НБУС начала года финкомпании заработали 5 миллиардов прибыли — НБУ
Газовое месторождение больших масштабов открыто в Украине: газа будет многоГазовое месторождение больших масштабов открыто в Украине: газа будет много
Последние новости
Подгружаем последние новости