"Северный поток - 2" не будет сертифицирован до лета 2022 года

Процесс сертификации роSSийского газопровода "Северный поток – 2" затянется до лета 2022 года.

Об этом сообщил в четверг, 16 декабря, президент немецкого сетевого агентства Bundesnetzagentur (BNetzA) Йохен Хоманн.

"В первой половине [2022 года] решений не будет", – цитирует его агентство Reuters.

Сертификацию "Северного потока – 2" приостановили из-за швейцарской регистрации компании Nord Stream 2 AG. Оператором газопровода должно быть немецкое юридическое лицо, и, по словам Хоманна, Nord Stream 2 AG начала процесс создания дочерней компании в Германии в соответствии с требованиями местного законодательства.

Процесс будет на паузе, пока не завершится передача основных активов и персонала в дочернее предприятие. Решение немецкого регулятора потом еще предстоит рассмотреть Европейской комиссии.

Nord Stream 2 AG – проектная компания, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода "Северный поток - 2". Штаб-квартира компании находится в городе Цуг, Швейцария. Основателем Nord Stream 2 AG является Gazprom International Projects LLC, дочерняя компания ПАО "Газпром".

Напомним, что в сентябре 2021 года немецкий регулятор Bundesnetzagentur начал процесс сертификации газопровода "Северный поток – 2". На рассмотрение этого вопроса у агентства было четыре месяца.

Проект "Северный поток-2" предполагает работу двух нитей газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию. После достройки "Северного потока" РоSSия получила инфраструктуру для транзита газа в Западную Европу полностью в обход Украины.

По правилам газовой директивы ЕС , половина пропускной мощности "Северного потока - 2" должна быть зарезервирована для альтернативных поставщиков. Впрочем, по словам министра энергетики Германа Галущенко, даже если газопровод будет работать не в полную мощность, он может сократить транзит через Украину до критически низкого уровня в 18 млрд кубометров газа.

Текущий транзитный контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" действует до конца 2024 года и обязывает РоSSию транспортировать через Украину минимум 40 млрд кубометров газа в год.