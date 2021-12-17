Владелец Новой почты осудил украинцев

Украинцы радуются возможностью получить деньги от государства в виде "1000 гривен за вакцинацию". Однако владелец компании Новая почта рассказал, чем закончится такая любовь граждан страны "к халяве".

На своей странице в Фейсбук, предприниматель и соучредитель компании Новая почта Владимир Поперешнюк высказал свое мнение о "Вовиной тысяче", которую так стремятся получить миллионы украинских граждан. Но каждая копейка, которую дарит государство, это деньги налогоплательщиков, которые не пошли на развитие экономики, а значит, отдалили страну от "богатого будущего".

"А когда украинцы нахаляву получают ковидную тысячу, радуются как дети, которые нашли деньги. Все же каждая копейка, пожертвованная государством, это деньги, собранные с налогоплательщиков, деньги, которые они потеряли. Самое главное, что эти потери также замедляют экономический рост и удерживают нашу страну от богатого будущего", - написал глава Новой почты в соцсети.

Владимир Поперешнюк рассказал пользователям историю из своего детства, когда он нашел в магазине 5 рублей. Эта сумма в те годы равнялась примерно 1000 сегодняшних гривен. Он сразу же отдал купюру продавщице. Решение внука поступить честно и вернуть деньги поддержал в семье только дедушка.

"Дедушка тогда встал на мою сторону, сказав, что поступил как честный человек. Однако я лично тогда считал, что совершил ошибку и сожалел об этом. А еще – пообещал себе, что когда в следующий раз найду деньги – оставлю их себе. С тех пор я не находил денег. Каждую копейку пришлось зарабатывать в одиночку", – поделился воспоминаниями бизнесмен.

Поперешнюк добавил, что наиболее выгодно и честно деньги зарабатывать, а не находить или получать даром.

Напомним, в компании Новая почта работают весьма предприимчивые сотрудники. В ответ на жалобы клиентов о некачественной работе перевозчика работники Новой почты искрометно шутят…