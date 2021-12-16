"Синево" доначислили 1,1 млрд грн налогов

Компания назвала действия налоговиков абсурдными и пообещала судиться.

Фото: synevo.ua

Государственная налоговая служба во время плановой проверки в сентябре-ноябре доначислила компании "Синево Украина" около 1,1 млрд гривен налогов.

Об этом сообщила пресс-служба "Синево Украина" в четверг, 16 декабря.

Компания называет размер доначисленных налоговых обязательств абсурдным, необоснованным и безосновательным.

"Налоговая служба обвиняет «Синево Украина» в якобы непредоставлении необходимых для проверки документов, подтверждающих расходы компании. Со своей стороны компания «Синево» очень удивлена таким решением Налоговой службы и не соглашается с ним. Официально заявляем, что налоговому органу было предоставлено все запрашиваемые для проверки документы, и факты передачи этих документов были задокументированы, поэтому размер начисленных налоговых обязательств в 1,1 млрд грн, что составляет почти 50% годового оборота компании, абсолютно необоснован и безоснователен. Мы будем обязательно обжаловать результаты проверки в судебных и других уполномоченных органах", - говорится в прес-срелизе.

"Синево" – это самая большая в Украине сеть частных лабораторий. По оценкам компании, она обслуживает более 5 млн. человек ежегодно.

"Синево Украина" является частью шведской группы Medicover, занимающейся здравоохранением и акции которой котируются на Стокгольмской бирже.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Минэкономики снизило предельные цены на бензин и дизтопливо. Как изменятся цены на АЗСМинэкономики снизило предельные цены на бензин и дизтопливо. Как изменятся цены на АЗС
Парниковые овощи взлетят в цене: в Украине останавливается производство тепличной продукцииПарниковые овощи взлетят в цене: в Украине останавливается производство тепличной продукции
Налоговая амнистия: у граждан проверят все доходы за четверть столетияНалоговая амнистия: у граждан проверят все доходы за четверть столетия
Торговая сеть АТБ показала стоимость пластиковых пакетовТорговая сеть АТБ показала стоимость пластиковых пакетов
Словацкая компания Nafta International купила газовое месторождение на ЗакарпатьеСловацкая компания Nafta International купила газовое месторождение на Закарпатье
Блок рекламы


Похожие новости
Налоговая амнистия: у граждан проверят все доходы за четверть столетияНалоговая амнистия: у граждан проверят все доходы за четверть столетия
Окружной админсуд Киева разрешил "Укрнафте" не платить 4,3 млрд гривен налоговОкружной админсуд Киева разрешил "Укрнафте" не платить 4,3 млрд гривен налогов
Британия выделит дополнительно 1 млрд фунтов в поддержку УкраиныБритания выделит дополнительно 1 млрд фунтов в поддержку Украины
Третий по размеру «кит» купил биткоин на $137 млн. Теперь его состояние достигло $6 млрдТретий по размеру «кит» купил биткоин на $137 млн. Теперь его состояние достигло $6 млрд
Конгресс США может не успеть выделить $52 млрд на поддержку полупроводниковой отрасли до конца годаКонгресс США может не успеть выделить $52 млрд на поддержку полупроводниковой отрасли до конца года
1,4 млрд гривен за приватизацию бывшего "Большевика" поступили в бюджет1,4 млрд гривен за приватизацию бывшего "Большевика" поступили в бюджет
Транш МВФ увеличил резервы НБУ до $30,5 млрдТранш МВФ увеличил резервы НБУ до $30,5 млрд
В 2021 году более 130 тысяч украинцев воспользовались правом на налоговую скидкуВ 2021 году более 130 тысяч украинцев воспользовались правом на налоговую скидку
На госпитализацию больных с COVID-19 потратят почти 15 млрд. грн. вместо 9 млрд. запланированныхНа госпитализацию больных с COVID-19 потратят почти 15 млрд. грн. вместо 9 млрд. запланированных
Украинцы могут вернуть часть уплаченных налогов на банковскую карту до конца 2021 годаУкраинцы могут вернуть часть уплаченных налогов на банковскую карту до конца 2021 года
Последние новости
Подгружаем последние новости