"Синево" доначислили 1,1 млрд грн налогов

Компания назвала действия налоговиков абсурдными и пообещала судиться.

Государственная налоговая служба во время плановой проверки в сентябре-ноябре доначислила компании "Синево Украина" около 1,1 млрд гривен налогов.

Об этом сообщила пресс-служба "Синево Украина" в четверг, 16 декабря.

Компания называет размер доначисленных налоговых обязательств абсурдным, необоснованным и безосновательным.

"Налоговая служба обвиняет «Синево Украина» в якобы непредоставлении необходимых для проверки документов, подтверждающих расходы компании. Со своей стороны компания «Синево» очень удивлена таким решением Налоговой службы и не соглашается с ним. Официально заявляем, что налоговому органу было предоставлено все запрашиваемые для проверки документы, и факты передачи этих документов были задокументированы, поэтому размер начисленных налоговых обязательств в 1,1 млрд грн, что составляет почти 50% годового оборота компании, абсолютно необоснован и безоснователен. Мы будем обязательно обжаловать результаты проверки в судебных и других уполномоченных органах", - говорится в прес-срелизе.

"Синево" – это самая большая в Украине сеть частных лабораторий. По оценкам компании, она обслуживает более 5 млн. человек ежегодно.

"Синево Украина" является частью шведской группы Medicover, занимающейся здравоохранением и акции которой котируются на Стокгольмской бирже.